El próximo sábado 11 de julio, a partir de las 18:00 (hora Argentina), el estadio de Miami será el escenario de un apasionante partido entre Noruega e Inglaterra, correspondientes a los cuartos de final del Mundial 2026. Esta será la primera vez que ambas naciones se midan en la historia de la Copa del Mundo, aunque su trayectoria internacional cuenta con 12 encuentros previos, donde Inglaterra ha sido más exitosa con siete victorias, frente a solo dos de Noruega y tres empates.

Noruega continúa haciendo historia en esta Copa del Mundo, alcanzando los cuartos de final por primera vez, gracias a la destacada actuación de Erling Haaland, quien anotó los dos goles en la sorprendente victoria de 2-1 ante Brasil. La selección noruega avanzó desde el Grupo I, donde demostró su fortaleza ofensiva al vencer a Irak (4-1) y Senegal (3-2), aunque sufrió una derrota ante Francia (4-1). Después, en dieciseisavos, eliminaron a Costa de Marfil con un 2-1, sellando su pase a la siguiente fase con un gran golpe al gigante sudamericano.

Para Noruega, este Mundial ha marcado un hito, siendo su cuarta participación y la primera en 28 años. Sus mejores resultados anteriores fueron alcanzar los octavos de final en 1994 y 1998.

Por otra parte, Inglaterra ha reafirmado su estatus como candidata al título tras un intenso partido en octavos de final donde superó a México 3-2. La estrella de este encuentro fue Jude Bellingham, quien anotó un doblete, y Harry Kane, que también contribuyó con un gol desde el punto penal. Los ingleses dominaron su grupo, finalizando en la cima del Grupo L gracias a victorias sobre Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de un empate sin goles contra Ghana. En dieciseisavos, remontaron un marcador adverso para vencer 2-1 a la República Democrática del Congo.

Inglaterra, que fue campeona del mundo como anfitriona en 1966, busca consolidar su camino hacia un título mundial que se le ha escapado durante seis décadas.