Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta“. Así lo informó la familia del capitán de la Selección a través de un comunicado.

La preocupación en torno a la salud de Jorge Messi comenzó durante el encuentro de la Selección argentina ante Argelia por el Mundial 2026, en el que Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas luego de anotar el primero de sus tres goles. Después del partido, confesó que había atravesado unos días difíciles, lo que despertó especulaciones sobre el momento personal del futbolista.

Luego de los rumores que circularon en las últimas horas en redes sociales, el entorno llevó tranquilidad en torno a la salud de Jorge y señalaron que “atraviesa una situación de salud”.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, añadieron los allegados.

Por otro lado, el documento aclaró que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”. Y señalaron que "cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

Por eso, el entorno pidió responsabilidad, prudencia y humanidad por el cuadro actual de Jorge Messi. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, subrayó el escrito.

La familia agradeció las muestras de cariño, respeto y preocupación, y solicitaron preservar “la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”.

“Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes”, cerró el documento respecto a la salud del progenitor del astro argentino.