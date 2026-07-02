España aseguró el jueves su lugar en los octavos de final del Mundial tras golear 3-0 a Austria, con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro en un partido que dominó ampliamente.

Marcada como una de las fuertes candidatas para quedarse con la Copa, la selección dirigida por Luis de la Fuente se adueñó de la pelota desde el inicio del encuentro disputado en el Estadio Los Ángeles.

España se había adelantado a los 29 minutos con un potente zurdazo de Marc Cucurella en el área chica tras un tiro de esquina, pero el árbitro sueco Glenn Nyberg invalidó el gol debido a una falta sobre el arquero Alexander Schlager, quien cuatro minutos después salvó su arco al desviar un disparo de Oyarzabal.

El delantero de la Real Sociedad anotó el primer gol a los 36 minutos cuando remató sin marca en el centro del área un pase que le hizo Cucurella desde el sector izquierdo.

Tras un doblete de Oyarzabal, España pasa a octavos. Foto EFE

El dominio de los españoles continuó y estuvieron cerca de aumentar su ventaja en el tiempo agregado de la primera parte con un remate de Alex Baena que pegó en el travesaño y, en una segunda jugada, Schlager tapó con el pecho un disparo de Lamine Yamal.

"Grandísimo partido, casi la perfección, pero hay que seguir mejorando. Se puede mejorar claro, pero en cada partido va a ser más complicado, más exigente", dijo después del partido De la Fuente, DT de España.

“Nuestra mentalidad siempre es mejorar, este equipo lo demanda, es la grandeza de estos jugadores, que siempre quieren más y más”.

La única llegada de peligro de Austria la generó a los 61 minutos con un remate de cabeza de Sasa Kalajdzic que salió apenas por arriba del arco protegido por Unai Simon.

Cinco minutos después, España metió el segundo gol con un remate de cabeza de Porro tras un centro de Baena en una jugada precedida por varios pases de los ibéricos.

Cerca del final, el defensor David Alaba evitó el gol de Yamal al desviar en la línea de gol un disparo del delantero del Barcelona a los 85 minutos.

Y cuatro minutos después, Oyarzabal metió su doblete al rematar sin marca en el centro del área un pase de Cucurella.

De esta manera, España buscará el lunes su pase a los cuartos de final ante el ganador del partido entre Portugal y Croacia que se disputará más tarde.