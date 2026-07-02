De acuerdo con Banamex, la realización de la fiesta deportiva en el país aportaría cerca del 0.1% al PIB local.

En esta noticia Ausentismo limita el efecto del Mundial 2026

La economía mexicana podría recibir un impulso mayor al previsto si la Selección Mexicana continúa avanzando en el Mundial de Futbol 2026, un factor que Banamex considera representa un riesgo al alza para su previsión de crecimiento económico de 1.3% este año.

El banco estima que el torneo aportará alrededor de 0.1 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado por una mayor actividad en turismo, restaurantes y otros servicios. Sin embargo, advirtió que el efecto también enfrenta contrapesos, como el ausentismo laboral durante los partidos.

El director de Estudios Económicos de Banamex, Iván Arias, dijo que el escenario base contempla un crecimiento de 1.3% para la economía mexicana en 2026, superior al 0.5% registrado el año previo -y menor al estimado inicialmente de 1.6%- aunque todavía insuficiente frente al desempeño de otras economías emergentes y de EE.UU..

Banamex calcula que la industria vinculada al futbol representa alrededor de 0.2% del PIB, mientras que la celebración del Mundial contribuiría con cerca de 0.1% al crecimiento económico.

“La estimación del efecto positivo sobre el PIB la estoy viendo con riesgos al alza, considerando la euforia que está causando la selección y sus buenos resultados”, dijo Arias.

El economista agregó que, conforme México avance en la competencia, podría observarse un mayor gasto de los hogares y un efecto más amplio derivado del optimismo generado por el desempeño del equipo nacional.

“Creo que está generando un ánimo positivo bastante generalizado que podrá contagiarse en otras decisiones”, añadió.

Las apuestas recopiladas por Polymarket asignan actualmente a México una probabilidad cercana al 4% de conquistar el Mundial, mientras que Francia encabeza las preferencias con 35%, seguida de Argentina con 18%.

Ausentismo limita el efecto del Mundial 2026

El optimismo por el Mundial también podría traducirse en una mejora de indicadores como la confianza del consumidor; sin embargo, Banamex advirtió que parte del mayor consumo podría verse compensado por una menor actividad laboral.

Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, señaló que durante este tipo de eventos suele registrarse un incremento en la demanda de bienes y servicios en las ciudades sede, aunque también aparece el fenómeno del ausentismo.

“Es cierto que aquí se genera mayor consumo o mayor demanda de bienes y servicios, principalmente en las ciudades sede, pero también hay un tema del ausentismo que fue muy evidente”, dijo.

La economista agregó que este tipo de factores dificulta cuantificar el impacto económico de un eventual avance de la Selección Mexicana.

Los estrategas del banco consideraron que el efecto directo sobre el crecimiento anual seguirá siendo limitado debido a que el incremento del consumo es temporal y suele revertirse una vez concluido el torneo. No obstante, señalaron que un beneficio más duradero podría provenir de una mayor promoción internacional de México como destino turístico si el equipo nacional alcanza las últimas fases de la competencia.

Pese al posible impulso del Mundial, Banamex mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de 1.3% para 2026. El banco considera que la economía seguirá enfrentando un entorno de elevada incertidumbre por la debilidad de la inversión privada, el deterioro de las finanzas públicas y las revisiones anuales del T-MEC.