Imagen de un guerrero mexica en una justa contra un caballero inglés en el Estadio Azteca.

La Selección Mexicana se alista para un choque de alta tensión este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, donde el análisis probabilístico y las principales casas de apuestas de Las Vegas o hasta México ya han dictado sentencia: Inglaterra salta a la cancha como el claro favorito.

Pese al sólido arranque goleador de la escuadra dirigida por Javier Aguirre, con cuatro victorias consecutivas, ocho goles a favor y cero en contra, las métricas predictivas advierten un escenario adverso para el Tri, que por primera vez en el torneo dejará la comodidad de los rivales previos para asumir el rol de underdog frente al gigante rankeado en el cuarto lugar mundial.

Para México, el duelo no solo representa ganar el mítico quinto partido, sino el desafío de romper con la tendencia estadística frente a una de las defensas más herméticas del planeta.

Diferencial de valor

Las casas de apuestas ya emitieron su veredicto: Inglaterra es favorita para eliminar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

Los modelos matemáticos, las estadísticas históricas y el valor de las plantillas apuntan en la misma dirección. Pero este Mundial ha dejado una lección que los mercados financieros conocen bien: el precio de un activo no siempre refleja su valor real.

Hace apenas unos días, el consenso también favorecía a México frente a Ecuador. El resultado fue un contundente 2-0 que incluso terminó siendo más cómodo de lo que muchos analistas anticipaban.

Pero esta ocasión es diferente pues Inglaterra juega con una plantilla que vale siete veces más que el Tri. De hecho, sobre el papel, pocas selecciones pueden competir con Inglaterra.

La escuadra dirigida por Thomas Tuchel tiene un valor de mercado cercano a 1,360 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. México, por su parte, ronda los 192 millones de euros. La diferencia supera el 600%. En la ronda anterior, México ni llegaba a la mitad del valor de la Tri, como los ecuatorianos llaman a su selección.

La comparación es todavía más llamativa cuando se observan las figuras de la pérfida Albión: Siempre de acuerdo con Transfermarkt, Jude Bellingham vale 130 millones de euros; Declan Rice, 120 millones; Bukayo Saka, 110 millones; Morgan Rogers, 90 millones; y el goleador Harry Kane, 60 millones.

Mientras tanto, el plantel mexicano tiene un valor conjunto inferior al de los primeros quince jugadores ingleses. En términos financieros, el mercado considera que Inglaterra posee uno de los activos deportivos más valiosos del planeta.

Pero el dinero no gana partidos. Si únicamente importara el valor de mercado, Alemania no habría perdido contra Paraguay, Países Bajos seguiría con vida y Marruecos no estaría en los cuartos de conversación del torneo.

Tradicionales contra alternativos

El diferencial en las pizarras de Las Vegas y los operadores locales como Caliente.mx expone una clara división entre el momento deportivo y el peso de la jerarquía.

Pero mientras las casas de apuestas tradicionales se decantan por Inglaterra apalancadas en su cuarto puesto del ranking global, los mercados de predicción alternativos de la Web3, donde el dinero cotiza en tiempo real, han comenzado a cerrar las brechas de probabilidad. El capital de riesgo digital parece estar ponderando con mayor fuerza el blindaje defensivo de un Tri que avanzó sin conceder un solo gol, sumado al factor climático y los 2,200 metros de altitud de un Estadio Azteca que históricamente ha sido un ecosistema hostil para los combinados europeos.

Aquí presentamos cifras de los principales creadores de mercado (playmakers) y casas de apuestas al 1 de julio de 2026:

1. Caliente.mx (mercado local)

La principal casa de apuestas en México refleja una tendencia similar, manteniendo a los Three Lions arriba en tiempo regular, aunque con un margen que invita al riesgo.

Inglaterra (Victoria en 90 mins): +128 (2.28)

Empate: +215 (3.15)

México (Victoria en 90 mins): +235 (3.35)

Para clasificar (Cualquier método): Inglaterra -143 (1.70) vs. México +115 (2.15)

2. FanDuel Sportsbook (referencia internacional)

En el mercado norteamericano, la línea de apertura abrió con un favoritismo ligeramente más marcado para los europeos, castigando el historial del Tri en esta instancia.

Línea de Dinero: Inglaterra +130 / México +240 / Empate +210

Para avanzar a Cuartos: Inglaterra -156 / México +128

3. El contrapeso: Mercados de Predicción de Criptoactivos (Polymarket y plataformas Web3)

Un dato sumamente interesante para la agenda económica y tecnológica: A diferencia de las bookies tradicionales, las plataformas de predicción basadas en blockchain, que ya superan los u$s 2,000 millones en volumen de operaciones para este Mundial, muestran una tendencia mucho más cerrada.

En estos mercados descentralizados, el flujo de capital ha “comprado” el factor de la altitud del Estadio Azteca y el paso perfecto de México (cero goles en contra), reduciendo la brecha frente a Inglaterra considerablemente respecto a las cuotas de Las Vegas.