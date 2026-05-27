“Elijo creer” | Las insólitas coincidencias que perfilan a España como la nueva campeona del Mundial 2026

España ya presentó su lista definitiva para el Mundial 2026, por lo que ya se ilusiona con obtener su segundo título. Justamente, este año se repiten siete coincidencias que se asemejan al 2010.

Son muchas las cuestiones futbolísticas que se están repitiendo este año, desde derrotas del Real Madrid hasta el grupo que conforma la Roja en esta ocasión.

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Las 7 coincidencias que hacen creer que España será campeón como en 2010

Más allá de los argumentos futbolísticos que cuenta el equipo de Luis de la Fuente, también se sumaron nuevos detalles que los fanáticos españoles ya asimilaron a lo que ocurrió hace 16 años.

Porque cuando el fútbol une tantos hilos del destino, es difícil no ilusionarse. Sea por karma, estadística o simple casualidad, España vuelve a oler a gloria mundial. Estos son los 7 puntos muy importantes a tener en cuenta:

El Grupo H, el mismo que el de 2010

En 2010, España cayó en el Grupo H. En 2026, otra vez el Grupo H. No es solo un detalle numérico: aquel grupo fue el punto de partida de una de las selecciones más dominantes de la historia.

Hoy, con una generación dorada liderada por Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y un consolidado Rodri, la sensación es idéntica.

Campeones de Europa antes de cada Mundial

Antes de levantar la Copa del Mundo en 2010, España había ganado la Eurocopa 2008. En 2024 repitió el título continental en Alemania. El paralelismo es exacto: La Roja llega al Mundial como vigente campeona de Europa y con la misma confianza de hace 16 años.

El arribo de Mourinho al Real Madrid

En el verano de 2010, José Mourinho llegaba al Real Madrid para iniciar una nueva era. En el ciclo 2025-2026, el “Special One” vuelve a estar ligado al club blanco (ya sea como técnico o en un rol destacado). El técnico portugués, tan criticado como admirado, aparece nuevamente en la órbita justo antes del Mundial.

México y Sudáfrica, el partido inaugural

En 2010, México disputó el partido inaugural ante Sudáfrica. En 2026, como coanfitrión, México abrirá el torneo el mismo 11 de junio. La fecha y el rival (Sudáfrica) generan el bucle más fuerte de todos.

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Javier Aguirre, “El Vasco”, al mando de México

El mismo entrenador que dirigió a México en Sudáfrica 2010 está otra vez al frente del Tri. Aguirre suma experiencia, carácter y conocimiento del fútbol español. Otro guiño del destino.

El “Nadaplete” del Real Madrid

En 2010, el Real Madrid cerró la temporada sin títulos importantes. En la temporada 2025/26, el club merengue vive una campaña complicada, sin los trofeos habituales. La “maldición” o el “ciclo” se repite con precisión quirúrgica.

La misma fecha de inicio

Tanto el Mundial 2010 como el 2026 comienzan un 11 de junio. Ese detalle, sumado al partido inaugural de México, completa el círculo perfecto.

Bonus para alimentar la teoría

Marcelo Bielsa, que dirigía a Chile en 2010 (y eliminó a España en un amistoso previo), ahora está al frente de Uruguay, rival de España en la fase de grupos 2026. Shakira también regresa con una nueva canción oficial, tal como ocurrió con “Waka Waka”.