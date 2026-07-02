La previa del cruce entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte polémica. La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal ante la FIFA y la organización del torneo por los ruidos molestos registrados en las inmediaciones del hotel donde concentraba la selección ecuatoriana.

Según la denuncia, un grupo de hinchas mexicanos se acercó durante la madrugada al alojamiento del plantel de Ecuador con bocinas, cánticos, trompetas, motocicletas y otros elementos sonoros con el objetivo de alterar el descanso de los futbolistas antes de un partido decisivo.

La queja formal de Ecuador ante la FIFA

La Federación Ecuatoriana elevó una queja ante los organizadores del Mundial 2026 luego de los incidentes ocurridos frente al hotel de concentración en Ciudad de México.

El reclamo apuntó contra las acciones de algunos aficionados mexicanos que se reunieron durante la noche previa al partido para generar ruido y dificultar el descanso del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Desde Ecuador consideraron que este tipo de conductas atentan contra el espíritu deportivo, el fair play y las condiciones de igualdad que deben garantizarse en una competencia organizada por la FIFA.

Qué deberá hacer la FIFA

La FIFA podría analizar el reclamo y evaluar si corresponde adoptar medidas preventivas para próximos partidos. Entre las posibles acciones se encuentran:

Reforzar la seguridad alrededor de los hoteles

Establecer perímetros más amplios

Coordinar con autoridades locales para evitar concentraciones nocturnas

Emitir advertencias a las federaciones anfitrionas

Garantizar condiciones de descanso para todas las selecciones

No necesariamente una queja de este tipo deriva en sanciones deportivas, pero sí puede obligar a la organización a tomar medidas operativas.