El duelo entre Noruega y Brasil tendrá lugar en el aclamado estadio Nueva York el próximo domingo 5 de julio a las 17:00 (hora Argentina), marcando un encuentro crucial en la llave 5 del Mundial.

Fuera de su tierra, Noruega ha mostrado un rendimiento impresionante en esta competición, logrando acumular todos los puntos posibles en una victoria. El equipo europeo anhela continuar escribiendo su historia y alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial.

En el banquillo, la selección brasileña, conocida por su impresionante legado futbolístico, se propone capitalizar su estatus de favorito y avanzar a un paso más en su camino hacia la búsqueda de su sexta estrella, un sueño que persigue desde el año 2002.

Brasil aseguró su lugar en esta fase después de una emocionante remontada, donde vencieron a Japón 2-1 gracias a un gol del mediocampista Casemiro y un tanto decisivo de Gabriel Martinelli en el último suspiro del partido.

Con cinco títulos mundiales en su trayectoria, la Canarinha continúa siendo una de las grandes candidatas al campeonato.

Por otro lado, Noruega logró avanzar a esta fase tras derrotar a Costa de Marfil con un resultado de 2-1, anotando Antonio Nusa y el conocido delantero Erling Haaland. Este será el regreso de los Vikingos a los octavos de final, casi tres décadas después de su última aparición en esta instancia durante el Mundial de 1998 en Francia.

Resultados previos de Brasil en el Mundial

Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

Fase de Grupos: Brasil 3 vs Haití 0 (19 de junio)

Fase de Grupos: Escocia 0 vs Brasil 3 (24 de junio)

Dieciseisavos de Final: Brasil 2 vs Japón 1 (29 de junio)

Resultados previos de Noruega en el Mundial

Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)

Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)

Horario del partido según país

Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile: 16:00 horas