Bogotá habilitó puntos de encuentro para disfrutar en comunidad los partidos de la Selección.

Bogotá reforzó su agenda para el Mundial 2026 con una red de establecimientos donde aficionados y visitantes podrán reunirse para ver los partidos de la Selección Colombia y el resto del campeonato. La iniciativa busca impulsar el turismo y dinamizar la actividad comercial durante la cita mundialista mediante espacios distribuidos en diferentes sectores de la ciudad.

Según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá, la estrategia es liderada por el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), con el apoyo de gremios y empresas vinculadas a los sectores turístico, gastronómico y de entretenimiento.

Cómo encontrar los puntos habilitados para ver los partidos

Los lugares que hacen parte de la oferta mundialista pueden consultarse a través de un mapa digital de acceso gratuito, diseñado para facilitar la ubicación de bares, gastrobares, restaurantes, hoteles, centros comerciales y otros espacios participantes.

La herramienta permite conocer la dirección de cada establecimiento, información básica del lugar y sus redes sociales, además de planificar la ruta de llegada utilizando datos oficiales suministrados por las entidades distritales.

Bogotá habilitó puntos de encuentro para disfrutar en comunidad los partidos de la Selección. Fuente: Shutterstock Rawpixel.com

La apuesta de Bogotá para atraer más visitantes

Con esta iniciativa, la ciudad busca consolidarse como un destino turístico y de grandes eventos durante el Mundial 2026.

La estrategia reúne a entidades públicas junto con organizaciones del sector privado para ofrecer una programación que combine gastronomía, entretenimiento y actividades relacionadas con el fútbol, con el propósito de recibir tanto a turistas nacionales como internacionales durante el torneo.

Colombia terminó como líder de su grupo

Mientras Bogotá prepara espacios para acompañar a la selección, el combinado nacional confirmó su clasificación a la fase eliminatoria tras empatar con Portugal en la última jornada de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalizó invicto, sumó siete puntos y aseguró el primer lugar de su zona gracias a una campaña en la que mantuvo una propuesta ofensiva durante los tres encuentros disputados.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

El próximo desafío de Colombia será frente a Ghana, rival al que enfrentará en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El compromiso está programado para el viernes 3 de julio a las 8:30 de la noche, en el estadio de Kansas City. Desde esta instancia, el torneo se disputará bajo el sistema de eliminación directa, por lo que el ganador avanzará a la siguiente ronda y el perdedor quedará eliminado.