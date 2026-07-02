El equipo de España, conocido como La Roja, tendrá como oponente a Austria en un partido que promete ser emocionante. El encuentro está programado para las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Los Ángeles, en el marco de la llave 6 del torneo mundial.

Este enfrentamiento marca el regreso de ambas selecciones a la acción tras 48 años desde su última cita mundialista, acontecida en 1978 en Argentina. Austria, bajo la dirección de Ralf Rangnick, logró avanzar a los 16avos tras finalizar segundo en el Grupo J, mientras que los de Luis de la Fuente se aseguraron su lugar como primeros en el Grupo H.

Durante su fase de grupos, España mostró un desempeño que, aunque sólido, tuvo sus retos. El equipo comenzó con un empate sin goles frente a Cabo Verde, luego se impuso en un intenso encuentro contra Arabia Saudita, ganando 4-2, y finalizó con una victoria ajustada de 1-0 sobre Uruguay.

Históricamente, la selección española ha tenido altibajos a lo largo de las Copas del Mundo, con una destacada presencia desde 1974 y su mayor éxito alcanzado con el título en Sudáfrica 2010. No debemos olvidar que España será uno de los países anfitriones en la edición de 2030.

Por su parte, Austria ha tenido una clasificación apretada. Su camino incluyó una victoria 3-1 sobre Jordania, una derrota contra Argentina 2-0, y un emocionante empate 2-2 frente a Argelia, lo que les permitió seguir adelante en el torneo.

Esta será la 17ª vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente. La estadística histórica favorece a España, que ha logrado nueve victorias, mientras que Austria cuenta con cuatro triunfos y han tenido tres empates entre ellos. Es interesante recordar que en su único encuentro en Copas del Mundo, tan solo una vez se encontraron en 1978, donde Austria se llevó el triunfo por 2-1.

El árbitro designado para dirigir este interesante duelo será Glenn Nyberg.

Horarios según país:

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas