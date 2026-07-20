(260719) -- NUEVA YORK, 19 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Lionel Messi (frente), de Argentina, reacciona al término del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España, celebrado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. (Xinhua/Li Ming) (rtg) (vf)

Lionel Messi rompió el silencio este lunes por la tarde, un día después de la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 .

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, comenzó Messi en el posteo que compartió un día después de la caída por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sus palabras eran muy esperadas. En apenas 12 minutos, el posteo cosechó un millón de likes y 80 mil comentarios.

El astro argentino, que disputó su sexta Copa del Mundo, admitió que todavía resulta difícil dimensionar lo conseguido por el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, puso en valor la capacidad de reacción que mostró la Argentina durante el torneo y recordó las remontadas que le permitieron volver a disputar el partido más importante del fútbol.

“También me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, escribió.

Messi también subrayó un dato que refleja la vigencia del ciclo de Scaloni. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, remarcó.

La Argentina había sido campeona en Qatar 2022 y llegó a Estados Unidos, México y Canadá con el sueño de repetir el título. El capitán dedicó además un párrafo especial a los hinchas que acompañaron al equipo durante toda la competencia, tanto en los estadios como desde la Argentina.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, expresó.

Por último, Messi tuvo un gesto de reconocimiento hacia el campeón. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, cerró.