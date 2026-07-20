En esta noticia Cuántos millones de dólares ganó la Selección Argentina por el segundo puesto en el Mundial 2026

La Selección Argentina perdió 1-0 contra España en la final del Mundial 2026, en un partido donde demostró un gran coraje y orgullo hasta el final, pero terminó cayendo ante un rival que fue muy superior durante los 120 minutos.

Más allá del dolor por la derrota, el combinado nacional se va de esta Copa del Mundo con la frente en alto y habiendo protagonizado momentos históricos, como las remontadas ante Egipto e Inglaterra.

El segundo puesto también representa un incentivo económico importante por los montos que maneja la FIFA para aquellos que llegaron lejos en el certamen. En este caso, la AFA y los jugadores aseguraron una cifra de ocho dígitos en dólares. Ya por meterse en semifinales la Albiceleste, junto a España, Inglaterra y Francia, se había adjudicado 27 millones de dólares.

Cuántos millones de dólares ganó la Selección Argentina por el segundo puesto en el Mundial 2026

Por quedarse con el subcampeonato mundial este domingo elevó su ganancia a 33 millones de dólares. En tanto, España embolsó 50 millones de la misma moneda por consagrarse campeón. La diferencia entre los finalistas es de u$s 17 millones, la brecha más amplia prevista en toda la escala de premios del certamen.

En esta edición, la FIFA aprobó una distribución récord de u$s 871 millones, casi el doble de los u$s 440 millones repartidos en Qatar 2022. Del total, u$s 655 millones corresponden a premios por rendimiento, mientras que el resto se distribuye entre pagos por clasificación, preparación y apoyo logístico a las 48 selecciones participantes.

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Un escalón más abajo aparece Inglaterra, el ganador del encuentro por el tercer puesto, que cobró u$s 29 millones. Aquellos que fueron eliminados en cuartos de final se llevaron u$s 19 millones y los de octavos u$s 15 millones, mientras que quienes fueron eliminados en dieciseisavos reciben u$s 11 millones. Finalmente, las selecciones que se volvieron temprano en fase de grupos obtuvieron u$s 9 millones cada uno.

A ese monto hay que sumarle los u$s 10 millones que FIFA paga por la clasificación al Mundial y los u$s 2,5 millones destinados a la preparación del equipo.

De todas formas, se espera que el Mundial haya dejado ingresos históricos a la FIFA. De acuerdo con estimaciones de S&P Global Market Intelligence el Mundial de Futbol generará una derrame de u$s 9,000 millones para la entidad, un ingreso sin precedentes para el organismo encargado del deporte más popular del mundo.

La cifra está respaldada por cerca de u$s 3,900 millones pagados en derechos de transmisión, un incremento en los ingresos por derechos de marketing, así como en los rubros de hospitalidad y boletaje.