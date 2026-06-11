Copa Mundial FIFA 2026 | A qué hora es la Ceremonia de Apertura este jueves 11 de junio: dónde verlo gratis.

El Mundial 2026 arranca este jueves y la cuenta regresiva terminó. La Ceremonia de Apertura se realiza rá este jueves 11 de junio, a las 14:30 horas de Argentina en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica .

El espectáculo comienza 90 minutos antes del pitido inicial del encuentro, previsto para las 16:00 . Así lo confirmó la propia FIFA.

El show: Maradona, Shakira y los artistas de la noche

La ceremonia prometida por la FIFA combina música, tecnología y narrativa cultural.

La apertura incluye un bloque especial dedicado al legado de Diego Armando Maradona, figura central del Mundial de 1986, cuando lideró a la Selección Argentina hacia su segundo título mundial en ese mismo estadio.

Copa Mundial FIFA 2026 | A qué hora es la Ceremonia de Apertura este jueves 11 de junio: dónde verlo gratis. Shutterstock

El cartel de artistas es de primer nivel:

Shakira y Burna Boy interpretan “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

J Balvin , Alejandro Fernández , Belinda , Maná.

Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla.

La FIFA preparó un evento que combina música, cultura y tecnología para mostrar al mundo la identidad de los tres países anfitriones.

Por primera vez en la historia, la FIFA organiza tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede. La primera es este jueves en México . Canadá y Estados Unidos celebran las suyas el viernes 12 de junio, en Toronto y Los Ángeles, respectivamente.

La transmisión en vivo llega por:

DSports .

TyC Sports .

Telefé.

Y también por plataformas digitales, también por:

Disney+ Premium .

Paramount+.

Flow .

DGO.

A qué hora es la apertura en el resto de Sudamérica

Los horarios varían según la zona horaria de cada país. Este es el cuadro completo para la región:

Argentina , Uruguay y Paraguay : 14:30.

Brasil (Brasilia): 14:30 .

Chile , Venezuela y Bolivia : 13:30.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:30.

En todos los casos, el partido inaugural México vs. Sudáfrica arranca 90 minutos después de la ceremonia en el horario local correspondiente.

Vale recordar que la final del torneo se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, con 48 selecciones disputando los 104 partidos del torneo más extenso de la historia.

La Argentina, vigente campeona, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.