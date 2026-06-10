En esta noticia
El Mundial 2026 ya se palpita y en medio de la expectativa que genera el debut de la Selección Argentina, miles de hinchas argentinos buscan una respuesta concreta: qué relator estará en cada canal durante la Copa del Mundo.
Con una oferta repartida entre televisión abierta, cable, radio y plataformas de streaming, cada señal apostó por figuras reconocidas para acompañar los 104 encuentros del torneo.
La cobertura estará distribuida entre Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y la TV Pública, aunque no todos tendrán acceso a la misma cantidad de partidos. Algunas señales transmitirán únicamente encuentros seleccionados, mientras que otras ofrecerán la totalidad del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Qué relator estará en cada canal durante el Mundial 2026
Telefe volverá a transmitir un Mundial después de 16 años y tendrá como dupla principal a Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios.
La señal emitirá 32 encuentros, incluido el partido inaugural y todos los compromisos de la Selección Argentina. Además, Sofía Martínez participará desde el campo de juego.
TyC Sports, por su parte, apostará por Hernán Feler como relator principal y Ariel Senosiain como comentarista para los 52 partidos que tendrá en pantalla.
DSports, ESPN y Disney+: quiénes relatarán los partidos
DSports será la única señal que transmitirá los 104 partidos del Mundial. La dupla principal estará integrada por Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea.
La cobertura también contará con la presencia de Enrique Macaya Márquez, quien sumará una nueva Copa del Mundo a una trayectoria que comenzó en Suecia 1958.
En Disney+, mediante ESPN Premium, habrá tres equipos principales:
- Mariano Closs y Diego Latorre.
- Sebastián “Pollo” Vignolo y Gustavo López.
- Miguel Simón y Marcelo Espina.
Además, participarán figuras invitadas como Sergio Agüero, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez y Oscar Ruggeri.
Cómo será la cobertura de TV Pública y Radio Nacional
La TV Pública tendrá una participación más reducida y emitirá 10 partidos durante el torneo.
Los tres encuentros de Argentina en la fase de grupos ya están confirmados, aunque las transmisiones utilizarán la señal y los relatos de DSports.
En Radio Nacional, Martín Perazzo encabezará las transmisiones de la Selección Argentina, con una cobertura especial que comenzará varias horas antes de cada partido y llegará a todo el país a través de la red de emisoras de la radio pública.
Relatores confirmados para el Mundial 2026
- Telefe: Pablo Giralt.
- TyC Sports: Hernán Feler.
- DSports: Gustavo Kuffner.
- ESPN Premium: Mariano Closs, Sebastián Vignolo y Miguel Simón.
- Radio Nacional: Martín Perazzo.
De esta manera, los futboleros ya conocen quiénes serán las voces encargadas de relatar los principales partidos del Mundial 2026 en cada plataforma y canal disponible en Argentina.