El Mundial 2026 ya se palpita y en medio de la expectativa que genera el debut de la Selección Argentina, miles de hinchas argentinos buscan una respuesta concreta: qué relator estará en cada canal durante la Copa del Mundo .

Con una oferta repartida entre televisión abierta, cable, radio y plataformas de streaming, cada señal apostó por figuras reconocidas para acompañar los 104 encuentros del torneo.

La cobertura estará distribuida entre Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y la TV Pública, aunque no todos tendrán acceso a la misma cantidad de partidos. Algunas señales transmitirán únicamente encuentros seleccionados, mientras que otras ofrecerán la totalidad del certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Qué relator estará en cada canal durante el Mundial 2026

Telefe volverá a transmitir un Mundial después de 16 años y tendrá como dupla principal a Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios.

¿Quiénes serán los relatores del Mundial 2026? Fuente: Shutterstock

La señal emitirá 32 encuentros, incluido el partido inaugural y todos los compromisos de la Selección Argentina. Además, Sofía Martínez participará desde el campo de juego.

TyC Sports , por su parte, apostará por Hernán Feler como relator principal y Ariel Senosiain como comentarista para los 52 partidos que tendrá en pantalla.

DSports, ESPN y Disney+: quiénes relatarán los partidos

DSports será la única señal que transmitirá los 104 partidos del Mundial. La dupla principal estará integrada por Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea.

La cobertura también contará con la presencia de Enrique Macaya Márquez, quien sumará una nueva Copa del Mundo a una trayectoria que comenzó en Suecia 1958.

En Disney+ , mediante ESPN Premium, habrá tres equipos principales:

Mariano Closs y Diego Latorre .

Sebastián “Pollo” Vignolo y Gustavo López .

Miguel Simón y Marcelo Espina.

Además, participarán figuras invitadas como Sergio Agüero, Marcelo Gallardo, Carlos Tevez y Oscar Ruggeri .

La cobertura periodística de la Copa del Mundo contará La cobertura también contará con la presencia de Enrique Macaya Márquez, quien sumará una nueva Copa del Mundo a una trayectoria que comenzó en Suecia 195. (Foto: Archivo) Generado con IA.

Cómo será la cobertura de TV Pública y Radio Nacional

La TV Pública tendrá una participación más reducida y emitirá 10 partidos durante el torneo.

Los tres encuentros de Argentina en la fase de grupos ya están confirmados, aunque las transmisiones utilizarán la señal y los relatos de DSports.

En Radio Nacional, Martín Perazzo encabezará las transmisiones de la Selección Argentina, con una cobertura especial que comenzará varias horas antes de cada partido y llegará a todo el país a través de la red de emisoras de la radio pública.

Relatores confirmados para el Mundial 2026

Telefe: Pablo Giralt.

TyC Sports: Hernán Feler.

DSports: Gustavo Kuffner.

ESPN Premium: Mariano Closs , Sebastián Vignolo y Miguel Simón .

Radio Nacional: Martín Perazzo.

De esta manera, los futboleros ya conocen quiénes serán las voces encargadas de relatar los principales partidos del Mundial 2026 en cada plataforma y canal disponible en Argentina.