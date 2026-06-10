Educación autorizó la transmisión de todos los partidos de la Selección en el Mundial para este grupo de alumnos.

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Las escuelas de Salta van a poder encender el televisor cuando juegue la Selección. El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia lo hizo oficial: los establecimientos de todos los niveles y modalidades están autorizados a transmitir y visualizar los partidos de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La medida incluye también la ceremonia inaugural del torneo.

Cómo se va a organizar en cada escuela

Cada institución educativa define la organización interna según las características de sus propias instalaciones. No hay un modelo único: la autoridad la tiene el establecimiento.

Educación autorizó la transmisión de todos los partidos de la Selección en el Mundial para este grupo de alumnos. Generado con IA.

Eso sí, hay condiciones que se deben respetar:

La continuidad de las clases no puede interrumpirse .

El servicio alimentario escolar debe mantenerse.

Las actividades complementarias programadas siguen en pie.

En este sentido, la transmisión de los partidos no reemplaza la jornada escolar sino que se integra a ella .

La idea, según el Ministerio, es aprovechar el evento como recurso pedagógico transversal.

Qué materias se pueden trabajar con el Mundial

Desde la Secretaría de Gestión Educativa de Salta, se impulsa que el torneo sirva como eje articulador entre distintas áreas del conocimiento.

Algunas de las disciplinas que pueden vincularse:

Geografía e Historia , para contextualizar los países participantes.

Formación Ética y Ciudadana , en relación al deporte como fenómeno social.

Educación Física , con foco en el fútbol como práctica cultural.

Matemática , a través de estadísticas, resultados y clasificación.

Lenguas Extranjeras , aprovechando la diversidad de selecciones.

Arte y Educación para la Salud, entre otras áreas.

El enfoque apunta a transformar una experiencia colectiva, que de todas formas los chicos van a vivir fuera de la escuela, en una oportunidad de aprendizaje dentro del aula.

La disposición reconoce el interés que el Mundial genera en niños, adolescentes y jóvenes, y busca que la comunidad educativa pueda participar de uno de los acontecimientos deportivos de mayor relevancia internacional de forma organizada y con sentido pedagógico.