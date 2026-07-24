(260719) -- NUEVA YORK, 19 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Lionel Messi (frente), de Argentina, reacciona al término del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España, celebrado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. (Xinhua/Li Ming) (rtg) (vf)

El silbatazo final del último partido del Mundial 2026 apaga la pantalla de la televisión, pero enciende de inmediato los buscadores. Cuando la adrenalina empieza a bajar, la conversación pública migra de las tribunas a Google para saldar dudas, buscar responsables o volver a la rutina.

Ese mapa de curiosidad colectiva queda registrado en Google Trends, la plataforma gratuita y abierta del buscador que mide en tiempo real el tráfico de consultas en el país. El análisis del día posterior a la coronación de España ante la Selección Argentina ofrece un registro exacto de los temas que acapararon la atención del internauta local.

Mirando el tablero que dejó la mañana posterior a la final entre Argentina y España, podemos reconstruir exactamente cómo fue la agenda de los argentinos, qué temas quedaron en el pasado, cuáles no se superan y a cuáles hay que volver a prestarles atención.

Así funciona Google Trends: región y momento

En Google se hacen millones de preguntas por minuto. Para no perderte entre tantos datos, la herramienta te permite acotar la búsqueda sobre los temas más googleados:

Elegir el país (“Argentina”): Te muestra solo lo que se busca acá, sin que se mezcle con lo que pasa en otros países.

Elegir el tiempo (“Past 24 hours”): Te permite mirar las últimas 24 horas para ver la reacción rápida de la gente después del partido.

El análisis de la derrota: sospechas sobre la FIFA y el factor Guardiola

En el plano estrictamente deportivo, la resaca de la Final dejó dos focos de atención bien marcados que alcanzaron rápidamente el piso de las 10.000 búsquedas consolidadas en la Argentina:

“fifa investiga argentina”

Impulsada por la disconformidad con el arbitraje o por rumores surgidos tras el pitazo final, la frase registró un aumento del +1.000% respecto a su volumen habitual.

El desglose de búsquedas asociadas reveló además una preocupación paralela por el futuro de los futbolistas del plantel, con preguntas muy concretas como “en qué equipo juega paredes”.

“pep guardiola”

El nombre del entrenador catalán ingresó al podio de lo más googleado en las horas posteriores al encuentro. El interés estuvo empujado por el debate táctico sobre la huella de su estilo en el fútbol de su país con el que el capitán argentino, Lionel Messi, hizo gran parte de su carrera.

En un punto medio entre el mundo del espectáculo y el fútbol se coló un actor estadounidense que no se demoró en expresar su posición tras el fracaso de la albiceleste en la Final del Mundo.

“samuel jackson”

El reconocido actor estadounidense irrumpió entre las tendencias con un incremento de tráfico del +900%, luego de que se viralizaran sus declaraciones catalogando a la Argentina como un país racista, lo que provocó una ola inmediata de búsquedas sobre qué dijo.

La vuelta a la rutina: el bolsillo y los trámites le ganaron al debate futbolístico

Pese al impacto emocional que significó la caída en la Final, los datos de la plataforma mostraron un giro claro en la agenda del país: las obligaciones fiscales y la economía superaron en volumen a cualquier tema de la cancha.

“impuesto a las ganancias”

Se ubicó en lo más alto del ranking nacional alcanzando más de 20.000 búsquedas, empujado de manera directa por las consultas vinculadas a la presentación de la declaración jurada.

Las frases desglosadas en el panel (“declaración” y “declaración jurada”) mostraron que, en el inicio de la jornada laboral, la prioridad de los contribuyentes estuvo puesta en resolver los vencimientos impositivos venideros.

“bono”

Empató en el escalón más alto con más de 20.000 consultas, traccionado por la búsqueda de novedades sobre el refuerzo económico extraordinario que se liquida mensualmente para jubilados y pensionados.

El rock nacional de luto

La agenda digital del día no estuvo dominada exclusivamente por el fútbol y la economía. El radar de tendencias de Google también detectó picos de interés masivo ante una triste noticia.

“pato strunz”

La confirmación del fallecimiento del exbaterista de las bandas de heavy metal Hermética y Malón generó un salto repentino de más de 10.000 consultas, impulsado por búsquedas directas como “murió claudio pato strunz”.

Los datos de Google Trends permiten entender de forma rápida cómo reacciona la sociedad ante los hechos del día. Más que una especulación, la plataforma deja al descubierto la realidad del internauta argentino.