A las 16:00 (hora Argentina) de mañana, la selección de España se medirá a Bélgica en el estadio Los Ángeles por la llave 2 del Mundial 2026.

La Roja ha mostrado un impresionante rendimiento defensivo, lo que la ha llevado a no conceder goles en todo el torneo. En el lado opuesto, los Diablos Rojos llegan en un gran momento, tras una convincente victoria en su última presentación.

Con un profundo deseo de continuar en la lucha por el título, España logró avanzar a esta fase tras deshacerse de Portugal por 1-0, y así estableció un récord a nivel mundial al superar la marca de 559 minutos sin recibir goles que tenía Suiza.

En la fase de grupos, España logró ser líder del Grupo H, tras igualar 0-0 con Cabo Verde y lograr victorias contundentes contra Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0). Con un sólido 3-0 ante Austria en los dieciseisavos, la selección española busca conquistar su segunda estrella mundial, habiendo sido campeones en Sudáfrica 2010 y participando en su decimoquinta Copa del Mundo.

Bélgica, tras su rotunda actuación, registró una victoria de 4-1 sobre Estados Unidos en octavos, destacando el doblete de Charles De Ketelaere y los goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

En la fase de grupos, los Diablos Rojos terminaron en segunda posición del Grupo J, empatando 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, además de vencer a Nueva Zelanda 5-1. En su camino a los octavos, también demostraron fortaleza al vencer 3-2 a Senegal. Bélgica tiene como mejor actuación en Mundiales un tercer puesto en Rusia 2018.

El historial entre España y Bélgica en Copas del Mundo muestra un equilibrio, con cada selección logrando una victoria. El último encuentro se dio en Italia 1990, donde España ganó 2-1, mientras que Bélgica se impuso en los cuartos de final de México 1986 tras una emocionante tanda de penales.

El árbitro del partido será Michael Oliver.

Resultados de España en el Mundial

- Fase de Grupos: España 0 vs Cabo Verde 0 (15 de junio)

- Fase de Grupos: España 4 vs Arabia Saudita 0 (21 de junio)

- Fase de Grupos: Uruguay 0 vs España 1 (26 de junio)

- Dieciseisavos: España 3 vs Austria 0 (2 de julio)

- Octavos: Portugal 0 vs España 1 (6 de julio)

Resultados de Bélgica en el Mundial

- Fase de Grupos: Bélgica 1 vs Egipto 1 (15 de junio)

- Fase de Grupos: Bélgica 0 vs Irán 0 (21 de junio)

- Fase de Grupos: Nueva Zelanda 1 vs Bélgica 5 (27 de junio)

- Dieciseisavos: Bélgica 3 vs Senegal 2 (1 de julio)

- Octavos: Estados Unidos 1 vs Bélgica 4 (6 de julio)

Horarios por país

- Argentina: 16:00 horas

- Colombia y Perú: 14:00 horas

- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas