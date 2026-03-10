El alza del precio internacional del petróleo no hizo más que resaltar aún más la importancia de Vaca Muerta. Un empresario asistente al Argentina Week que comienza hoy en Nueva York destacó que le solicitó al remisero que lo llevó al aeroparque de Ezeiza que lo busque a su regreso. No pudo ser: se iba a radicar en Neuquén en esta semana. No debería en realidad sorprender con las 20 o 30 familias que se instalan por semana en esa provincia. Horacio Marín, el titular de YPF, destacó en una entrevista con El Cronista Stream la importancia del Instituto Vaca Muerta. Se trata de una iniciativa que surgió de un diálogo que tuvo con sindicalistas sobre capacitación. Luego se le fueron sumando empresas para adherirse a la iniciativa que cuenta con el apoyo también del gobierno provincial y el municipio de Neuquén. Formará 3000 personas por año aunque se anotaron ya 15.000. Las capacitaciones se enfocan en tareas clave como perforación de pozos, fractura hidráulica, producción de petróleo y gas y seguridad operativa en yacimientos. Incluye prácticas reales con un “pozo escuela” para entrenar con equipos similares a los que se usan en los yacimientos. Con el Argentina GNL habrá una fuerte demanda de personal en paralelo. Es un proyecto liderado por YPF junto a empresas internacionales para extraer gas de Vaca Muerta, transportarlo por gasoductos hasta la costa de Río Negro y convertir el gas en GNL en plantas flotantes para exportarlo en barcos a otros países. Empresarios presentes en Nueva York aseguraron a El Cronista que absorberá toda la demanda de empleo del sector de la construcción en poco tiempo. No es algo que empieza mañana pero seguramente entre 2027 y 2029 se sentirá su impacto a pleno. Pero hay otro fenómeno a tener en cuenta y es el pago de regalías. Neuquén, que hoy recibe cerca de u$s 300 millones al año, podría multiplicar por 10 esa cifra para el 2030 en función de la producción y las ventas proyectadas. ¿Una provincia similar a un emirato árabe? ¿Obligará ello a una nueva ley de coparticipación ante otras provincias de mirarán todo desde afuera, con la ñata contra el vidrio? Hoy el movimiento ya se ve con inversiones que realiza el gobernador Figueroa en obra pública y demás áreas del sector público provincial. Pero todo irá en aumento con la lluvia de inversiones previstas y más con el actual contexto que se está dando en Medio Oriente. Las proyecciones de Vaca Muerta muestran para el 2030 una producción del triple de lo que hoy acontece con 1 millón de barriles por día. En el caso del gas, de 246 millones de m³ por día. Las exportaciones para el 2030 se ubicarían entre 30.000 a 36.000 millones de dólares por año. El superávit energetico pasaría a ser de u$s 8.000 millones hoy a 27.000 millones de dólares en el 2030. Habrá más radicaciones de argentinos en Neuquén. Lo que estamos viendo recién empieza.