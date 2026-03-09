Avanza otra millonaria inversión en cobre argentino. First Quantum Minerals estimó en u$s 5250 millones la inversión que demandará su mega proyecto de cobre Taca Taca en la Argentina. Así lo difundió el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X, luego de reunirse con el presidente ejecutivo de la compañía, Tristan Pascall, durante el evento realizado en Nueva York, Argentina Week. El monto se había conocido en el último informe técnico que incluía estimaciones para el desarrollo integral del yacimiento de cobre, oro y molibdeno de Salta. Igual que la intención de presentarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que también resaltó Quirno. “En el comienzo de la Argentina Week, mantuve una reunión de trabajo con el CEO de First Quantum Minerals, Tristan Pascall. La minera consolida su presencia en Argentina a través de proyectos de clase mundial. Su principal activo hoy es el proyecto Taca-Taca en la provincia de Salta, uno de los yacimientos de cobre más relevantes de nuestro país”, posteó en X. “La inversión estimada total de Taca-Taca es de USD 5250 millones. Durante la construcción se proyectan 4000 puestos de trabajo, y en la etapa operativa incorporará 2000 empleos directos. Taca-Taca, que prepara su presentación al RIGI, conforma uno de las inversiones “greenfields” más importantes previstas para nuestro país", agregó. Según había trascendido del informe técnico, First Quantum Minerals espera que Taca Taca produzca un promedio anual de 291.000 toneladas de cobre durante la primera década con una producción media de 133.000 onzas de oro anuales. Taca Taca se encuentra en la provincia de Salta, a 55 km al este de la costa chilena. El yacimiento es apto para la minería convencional a gran escala y a cielo abierto, según la compañía. En su último informe técnico de hace dos semanas atrás, se detalló: