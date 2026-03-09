Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, estuvo este lunes en El Cronista Stream, donde explicó por qué es buen momento para Argentina pese a la guerra y qué va a pasar con el precio de la nafta. Si bien aclaró que es el largo plazo lo que hay que mirar, planteó que “hay una guerra en este momento que está generando una volatilidad en el precio de petróleo muy grande” y aún así cree “que es un buen momento”. “Siempre es un buen momento y los proyectos no se paran porque haya una guerra o haya algún efecto, como yo lo llamo “ruido”, que en una guerra no es decir ruido porque estamos hablando de algo que es muy serio", indicó. “Estamos hablando de proyectos al 2050, así que van a ocurrir muchas cosas hasta ese momento. El mundo necesita energía y siempre vas a necesitar energía, así que yo creo que hay que mirar con largo plazo. Para un proyecto Argentina GNL, creo que lo que ha mostrado la guerra de los últimos años es que tiene que existir una seguridad energética porque antes se hacían acuerdos con un solo país y no se puede, porque los países al estar invertidos solamente en un lugar pueden tener cimbronazos", explicó. Marín indicó que Argentina es un país que está alejado, que está en una zona de no conflicto sin guerras y que es “un gran abastecedor”. “De ese punto de vista todo lo que ha ocurrido en el mundo en el último tiempo ha sido muy importante para todos los proyectos nuestros, hablando de YPF en particular y Argentina en especial. Lo ha ayudado a que nos vean como una zona para abastecimiento”, aseguró. Noticia en desarrollo