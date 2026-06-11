Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 11 de junio de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 11 de junio

El clima en España se verá influenciado por el anticiclón, con tiempo estable y cielos mayormente despejados. Se prevén nubes bajas en la mañana en algunas regiones, como el área cantábrica y Valencia. Por la tarde, hay posibilidad de chubascos aislados en el Pirineo oriental y cielos nubosos en Canarias.

Las temperaturas máximas ascenderán en varias zonas del norte y la Comunidad Valenciana, alcanzando hasta 38 grados en ciertos valles. Las mínimas tendrán variaciones, subiendo en Galicia y Extremadura, pero bajando en Baleares. El viento será flojo en general, con excepciones de tramontana y levante fuertes en ciertas áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

En Madrid, poco nuboso con intervalos de nubes altas, viento flojo del este y nordeste y temperaturas entre 15 °C y 34 °C (máximas en ligero ascenso).

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en la vertiente mediterránea y poco nubosos o despejados en el resto de Andalucía, con nubosidad en las sierras. Temperaturas mínimas en descenso, excepto en Cádiz y máximas de hasta 39 grados en el extremo occidental. Vientos flojos variables, con levante moderado a fuerte en Cádiz y el litoral mediterráneo oriental.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, el clima será variado: en la mitad oriental, habrá intervalos de nubes bajas por la mañana con posibilidad de precipitaciones débiles, despejándose por la tarde; el resto tendrá poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 11 grados y máximas de 30 grados, con vientos moderados del norte en el Ampurdán y flojos en otras áreas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón habrá cielos poco nubosos con nubes altas; las mínimas bajarán en el norte y sur y se mantendrán en el resto, las máximas subirán y soplará viento moderado del noroeste en la depresión del Ebro y flojo a moderado del norte en el resto.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y predominio de nubes altas, con temperaturas mínimas en ascenso entre 9 y 25 grados. Se espera un ligero aumento en las máximas, especialmente en las zonas altas de la Cordillera y vientos flojos del este en el interior y moderados en el litoral.

Cómo estará el clima en España este jueves (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con nubes altas; noches en ligero descenso y días con pocos cambios. Viento: en Menorca, norte moderado con intervalos fuertes; en el resto, flojo a moderado del este con brisas costeras.

Intervalos nubosos en Lanzarote y en las litorales y medianías del norte de las islas con mayor relieve, predominando cielos poco nubosos por la tarde. Se esperan temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 27 grados, con pocos cambios. El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la madrugada y a primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con nubes altas; en la mitad sur, nubes bajas con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 28 grados, con viento moderado del este en el litoral sur de Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, cielos poco nubosos con nubes altas; temperaturas mínimas en ascenso en el oeste y suroeste y sin cambios en el resto (mínima de 6 grados), máximas en moderado ascenso hasta 33 grados y viento del norte o noreste flojo con algún intervalo de moderado.

El clima se presentará con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas al inicio del día en el cuadrante sureste. Las temperaturas mínimas oscilarán en ligero descenso en la mitad oriental y se mantendrán sin cambios o en leve ascenso en el resto, alcanzando mínimas de 7 grados. En cuanto a las máximas, se espera un ligero aumento en la mitad norte, llegando hasta 35 grados, especialmente en zonas montañosas. El viento será flojo, predominando del este y nordeste, con posibilidad de rachas fuertes al final del día en la mitad oriental.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles por la mañana, mínima de 20 y máxima de 24 grados, con vientos moderados de levante.

En Melilla habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales y claros por la tarde, temperaturas de 22 a 26 grados y vientos moderados del noreste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se esperan intervalos de nubes altas con abundante nubosidad baja por la mañana y posibilidad de bruma en el sur, dando paso a un cielo poco nuboso al final del día; temperaturas mínimas de 9 grados y máximas alcanzando los 23 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas, viento flojo del noroeste a norte con intervalos moderados, mínimas sin cambios (10 °C) y máximas en ascenso hasta 27 °C.