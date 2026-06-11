El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del miércoles 10 de junio

Durante el miércoles, 10 de junio de 2026,

Los números ganadores son 02 03 26 35 43 49, la cifra complementaria es 39 y el número de reintegro es 2.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "2" ganadores con un galardón de "108899.65" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del miércoles, 10 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 6.936.962 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.907.664,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 108899.65 euros.

3.Cinco aciertos: 114 ganadores con un premio de 955,26 euros.

4.Cuatro aciertos: 6207 ganadores con un premio de 26,32 euros.

5.Tres aciertos: 117955 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 697019 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Juega solo con un presupuesto definido, toma descansos y detente cuando deje de ser divertido.

No persigas pérdidas ni apuestes bajo estrés; si necesitas apoyo, contacta con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribe a oficina@jugadoresanonimos.org.