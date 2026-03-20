En 2023 la sociedad argentina pedía mayoritaria y desesperadamente un cambio, y razones no le faltaban para hacerlo. Javier Milei aprovechó extraordinariamente esa circunstancia, por tener dos activos muy valiosos en ese contexto: proponía hacer algo radicalmente distinto y además él era alguien nuevo. Ser nuevo y distinto fue suficiente para compensar todos los pasivos que presentaba Milei: ser desconocido, sin experiencia, sin equipos y sin partido. Milei aprovechó la circunstancia extraordinaria de su triunfo para apalancar un mensaje de cambio radical. Como había ocurrido algo inusual y fuera de lo común (su triunfo), entonces había razones para creer que el cambio podía tener esa misma naturaleza extraordinaria. Tal era la exageración de su narrativa de cambio, que Milei se animaba a decir que venía a corregir 100 años de historia. Esta descripción del origen del proceso ayuda a entender lo que sucedió después de la elección presidencial 2023: la sociedad se bancó estoicamente un ajuste fenomenal del gasto público sin evidenciar en las encuestas merma alguna en los niveles de apoyo a Milei. La creencia en el cambio parecía estar anclada en una fe ciega. Había tantas ganas de creer que se iniciaba un cambio, que se estuvo dispuesto a tolerar el dolor que sea para comprobar que efectivamente era lo que se creía, o era lo que se quería que fuese. De este modo, Milei logró atravesar la etapa más exigente de su mandato -la de mayor dificultad económica y fragilidad política- con éxito. La victoria en las elecciones de medio término le permitió estabilizar el proceso político y alcanzar la fortaleza legislativa para resistir imposiciones del Congreso y sostener una agenda de gobierno. Pero la segunda mitad de mandato comenzó con complicaciones económicas, y con un problema central: la falta de dólares. Problema que no permite bajar el riesgo país, no permite rolear la deuda y ello derrama problemas múltiples, en un contexto donde la micro cruje: baja el salario real, se destruye empleo, el consumo no recupera, las actividades que más emplean están estancadas o en recesión, y la inflación sube hace 9 meses. Todo esto ocurre justo después de que Milei afirmara en septiembre pasado y en cadena nacional, que “lo peor ya pasó”, y cuando urge mostrar resultados porque la paciencia de la gente empieza a agotarse después de que se le haya dicho que iba a venir una economía que crecería como un “pedo de buzo”. Una expectativa no satisfecha en tiempo y forma da lugar a la frustración. Es cierto que la creencia de que este proceso va a ser distinto y puede funcionar, fue construida en un contexto de desesperación (2023), y ello puede hacer que esa creencia eche raíces más profundas y sea más duradera. Pero la evidencia recogida por estudios de opinión pública muestra que el mal humor social ha crecido en el comienzo de este 2026, no habiendo pasado mucho del triunfo electoral de Milei en 2025. Es cierto que mientras la economía no ofreció información alentadora, la política parecía ofrecer otra realidad para el Gobierno. Milei atravesó un período de sesiones extraordinaria rebosante de fortaleza política. Pasó todas las leyes que se había propuesto sacar y emergió una suerte de hegemonía política contrastante con vivido 6 meses atrás. Sin embargo, en los últimos días el panorama ético-judicial del Presidente se nubló de complicaciones. El escándalo de la esposa de Manuel Adorni yendo en el avión presidencial a Nueva York y la catarata de nueva información comprometedora para Milei en la causa LIBRA se adueñaron de la agenda pública de un modo peligrosamente corrosivo para el Gobierno. Cuando Milei llegó al poder prometió dos tipos de cambios radicales: uno económico y otro político. No solo prometió que se terminaría con 100 años de decadencia económica, sino también que se iba a promover un cambio radical en la cultura política: se iba a erradicar la casta política, se terminarían los privilegios de los políticos y se eliminaría la corrupción. Entre lo de Adorni y lo de LIBRA, en una semana se barrió con todo ese arco narrativo de cambio de la cultura política. No es la primera vez que aparecen episodios de estas características, que pueden producir un serio daño reputacional sobre la figura de Milei. Pero sí es la primera vez que esto ocurre en un mal momento económico para el ciclo. Cuando estalló el escándalo LIBRA, la economía venía de un segundo semestre formidable en 2024, la inflación seguía bajando, y si bien no había recuperación del consumo, había esperanza de que lo hubiera en el tiempo. Esta vez es distinto. Los que sostienen que esto no erosionará la competitividad de Milei, esgrimen como evidencia el triunfo electoral de 2025: estaba mal e igual ganó. Pero hay que saber leer ese triunfo. Uno podría afirmar, en virtud de la evidencia recogida luego de esa elección, que en octubre pasado no ganó Milei, sino que triunfaron las ganas de que no gane el peronismo. Se repitió la misma situación que aconteció el 19 de noviembre de 2023: la gente se vio forzada a elegir entre un triunfo de Milei y un triunfo del peronismo, y como en aquel entonces, una mayoría volvió a elegir a Milei. Esto pone en perspectiva si fue exitoso el modo en que Milei ha capitalizado simpatías luego de ganar en 2023 y cuánto lo han afectado sus modos, formas y sus escándalos (LIBRA, ANDIS, etc.). Uno podría decir que Milei hasta aquí, juntó más votantes que simpatizantes, y que hoy depende de que haya algo en frente que espante, para juntar mayorías. Todo ello expone el riesgo de que sus modos, formas y sus escándalos hagan que Milei deje de ser visto como una figura respetada, integra, austera y honesta. O peor aún, que deje de ser visto como el cambio que quiere representar. Porque si el cambio económico no se verifica, y el cambio político (la regeneración de la práctica política) no opera como un dique de contención, será difícil sostener que este daño reputacional impactará en su competitividad.