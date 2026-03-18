El presidente Javier Milei este miércoles encabezará un homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad y luego se preparará para viajar a Tucumán, donde este jueves disertará en el Foro Económico del NOA, en una visita que llega en medio de la crisis por las inundaciones y una interna abierta entre LLA y el gobernador Osvaldo Jaldo. La participación del mandatario en el foro económico organizado en el exCCK se da porque este año se cumplen 250 años de la publicación de la obra que consolidó a Smith como el padre de la economía moderna, “La riqueza de las naciones”. Milei lo realizará a las 18, junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional Adrián Ravier, quien oficiará de moderador. Adam Smith ocupa un lugar central en el universo intelectual del Presidente. Su obra, publicada en 1776 en Edimburgo, sentó las bases de la economía de mercado y la división del trabajo. Milei lo ubica en la línea de pensamiento que va desde Smith hasta Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, los economistas de la Escuela Austríaca que considera sus referencias teóricas más directas. El Palacio Libertad, rebautizado así por Milei al inicio de su gestión para desplazar el nombre de Néstor Kirchner, funciona como escenario recurrente del Gobierno para eventos de contenido ideológico. El sábado pasado, en su discurso en el Foro Económico de Madrid, Milei ya había citado a Smith al afirmar que el capitalismo de libre empresa “acaba de probar que es justo” y que el siguiente paso es “probar que es eficiente”. El jueves la agenda de disertaciones continuará, aunque con un tinte partidario. El Tour de la Gratitud previsto en Yerba Buena fue cancelado y lo que queda es su participación como orador principal en el Foro Económico del NOA, organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en el Hotel Hilton Garden Inn a las 18 horas. Entre los disertantes confirmados figuran la senadora de LLA, Patricia Bullrich, el CEO de Globant Martín Migoya, el exministro del Interior Lisandro Catalán, el economista Fernando Marull y el empresario Sebastián Budeguer. También estarán presentes la presidente y vice del partido a nivel nacional, Karina Milei y Martín Menem. El gobernador Osvaldo Jaldo fue invitado pero hasta el momento no hubo respuesta oficial sobre su asistencia. Por caso, la visita llega en el peor momento de la relación entre la Casa Rosada y el peronismo tucumano desde que comenzó la gestión libertaria, producto de la crisis por las inundaciones que afectaron desde el 10 de marzo a casi la mitad del territorio provincial encendieron la mecha. La semana pasada, el diputado Federico Pelli, mientras viajaba junto a sus colegas Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo hacia La Madrid para entregar colchones y alimentos a familias damnificadas por las inundaciones, fue agredido por Marcelo “Pichón” Segura, empleado del gobierno provincial con última liquidación de haberes en febrero, vinculado al entorno del ministro del Interior Darío Monteros. El legislador tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Milei fue uno de los primeros en reaccionar y publicó en X “Esto es lo que tenemos del otro lado” y se comunicó personalmente con Pelli para transmitirle su respaldo y pedirle que lleve la causa “hasta las últimas consecuencias”. Desde LLA impulsaron además que el caso sea investigado por la Justicia Federal. El exministro del Interior y titular del partido en la provincia, Lisandro Catalán, le exigió públicamente a Jaldo la renuncia de su ministro del Interior, Darío Monteros, señalado como vinculado al agresor. Jaldo respondió con dureza: “Hasta el momento usted no ha acercado ninguna solución ni ningún recurso concreto para las familias afectadas por las inundaciones en Tucumán”. El conflicto se profundizó cuando Jaldo presentó una acción judicial contra la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo para que borre publicaciones en redes sociales en las que lo responsabilizaba por los hechos de violencia en La Madrid. Desde el entorno libertario calificaron la medida como un intento de limitar la libertad de expresión. Pese a todo, la relación entre Jaldo y el Gobierno nacional sigue en pie por razones pragmáticas. El gobernador es uno de los peronistas que mantiene una buena relación con Milei: sus legisladores, separados de los bloques de Unión por la Patria desde Independencia -los primeros en romper el hielo de las fugas, por el año 2024- suelen acompañar las iniciativas del oficialismo en el Congreso. Eso lo convierte en un aliado demasiado valioso para perder en el año en que el Gobierno necesita aprobar Glaciares, Financiamiento Universitario y la reforma política antes de 2027.