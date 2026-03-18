El Gobierno formalizó un nuevo esquema de reducción de la planta estatal para personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A través de la Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial, se instrumentó el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), que permite la extinción del vínculo laboral por mutuo acuerdo entre el organismo y sus empleados. La medida se enmarca en la política de ajuste del gasto público impulsada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, y se suma a una serie de recortes previstos para el primer trimestre del año. Según fuentes oficiales, el 21 de marzo sería la próxima fecha clave para una nueva ola de bajas en el sector público, que podría afectar al menos 5.000 cargos. Al programa pueden sumarse todos los empleados de ANSES con al menos dos años de antigüedad. Sin embargo, quedan expresamente excluidos: Los trabajadores con cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para poder acceder al beneficio. La gratificación extraordinaria única se calcula sobre el 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES, tomando como base los conceptos brutos mensuales habituales, con un tope de 24 haberes brutos. El pago máximo es de $ 80 millones en una cuota única. Los montos que superen esa cifra se abonarán en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas. Las adhesiones están abiertas hasta el 5 de abril. Para el personal con licencia anual ordinaria o licencia por maternidad, la firma del acuerdo puede diferirse hasta que finalice dicha licencia. La Dirección General de Recursos Humanos tendrá a su cargo la implementación operativa del plan. Los acuerdos de desvinculación deberán suscribirse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). Un punto central de la normativa es la restricción de reingreso: quienes se acojan al RVR no podrán ser reincorporados al sector público nacional —bajo ninguna modalidad de empleo o contratación— durante los cinco años siguientes a su baja. La resolución aclara además que la adhesión “es un acto estrictamente voluntario del agente” y que su aprobación queda sujeta a la evaluación exclusiva de ANSES, sin que ello genere derecho subjetivo alguno a su otorgamiento.