Luego de un febrero intenso de sesiones extraordinarias, dónde Javier Milei se llevó como victoria la ley de Reforma Laboral, el Senado vuelve a sesionar. En el inicio de esta sesión se buscará aprobar los ingresos de pliegos militares, diplomáticos y judiciales, entre ellos la designación de Lucila Crexell como embajadora argentina en Canadá, y la prórroga del mandato del camarista Carlos Mahiques. El presidente se anotó una mayoría móvil de 42 senadores en la Cámara Alta. Dicha mayoría está signada por temas y no por alineación total con el Ejecutivo, senadores que responden a gobernadores aliados no siempre votarán en favor del Ejecutivo. Sin embargo, las alianzas, que gestó Patricia Bullrich en su tarea como presidenta del bloque libertario, entraron en tensión en medio del enfrentamiento entre esa dirigente y la secretaria de la presidencia Karina Milei. En este aspecto, esta sesión tendrá dos caras, por un lado, para el Ejecutivo conseguir la aprobación del ingreso de los pliegos que necesita y que luego deben ser tratados en la Comisión de Acuerdos. Y para la oposición una vidriera para recordar el caso Libra y los escándalos que involucran al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Según confirmaron fuentes legislativas a El Cronista, el Justicialismo buscará dar más visibilidad a la denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano, a cargo del caso Libra, ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por presunto entorpecimiento del pleno ejercicio de las facultades del Congreso. Por otra parte, la prórroga en su cargo de Mahiques no tendría mayores inconvenientes. Por otra parte, la designación de Crexell como embajadora se hizo esperar, pero tendría ya su confirmación. Su papel en la Ley Bases fue determinante en un contexto de extrema paridad en el Senado. Su voto estaba entre los más observados cuando el oficialismo necesitó apoyos por fuera de su bloque para aprobar el proyecto impulsado por Javier Milei.