Las encuestadoras comenzaron a trabajar para proyectar los posibles resultados electorales de 2027 y a indagar respecto de la performance que podría obtener el presidente Javier Milei en el caso de buscar su reelección. Según una encuesta realizada por la consultora Arena Pública, el líder de La Libertad Avanza podría obtener buenos resultados e incluso podría conseguir una victoria en primera vuelta. La Constitución en Argentina dispone que un candidato a presidente es electo para la primera magistratura cuando supera el 40 por ciento de los votos y aventaja por más de 10 a su inmediato perseguidor o, cuando supera el 45% sin importar la diferencia al segundo. Con el 50,8% de las preferencias a nivel nacional, La Libertad Avanza de Javier Milei obtendría más de la mitad de los votos si las elecciones se celebraran hoy, superando resultados muy significativos, como los de Carlos Menem en 1989 y en 1995. El peronismo encabezado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof se ubica en segundo lugar con el 30,3%, mientras que el Frente de Izquierda apenas alcanza el 5,6%. Los partidos del centro —Provincias Unidas de Pullaro y Schiaretti— no superan el 2,2%, lo que refuerza la idea de una “polarización” pero insuficiente para forzar una segunda vuelta. El voto a La Libertad Avanza muestra una fidelidad muy alta entre quienes eligieron a Milei en 2023: el 86,1% volvería a votarlo, mientras que apenas el 4,4% se inclina por el voto en blanco o la abstención. Entre los votantes de Sergio Massa en 2023, el peronismo retiene al 81,9%, con una fuga notable hacia el Frente de Izquierda (10,9%). Solo el 0,4% de ese electorado migró a La Libertad Avanza, lo que confirma que la polarización entre los dos bloques principales se mantiene casi sin porosidad. El análisis por género revela uno de los contrastes más nítidos de la encuesta. Entre los varones, Milei alcanza el 60,3% de las preferencias, casi 18 puntos por encima de su promedio general. En las mujeres, ese respaldo desciende al 42,2%, lo que configura una brecha de género de casi 18 puntos. La franja etaria de 16 a 29 años también aparece como un bastión del oficialismo: el 60,2% de los jóvenes votaría por La Libertad Avanza, convirtiéndola en la fuerza con mayor penetración entre el electorado más nuevo. En términos geográficos, el interior del país aparece como la región más favorable para el oficialismo, con el 56,1% de las preferencias contra el 40,4% en el AMBA. La diferencia de casi 16 puntos entre ambas zonas marca un mapa electoral donde el conurbano bonaerense sigue siendo el territorio más disputado y, simultáneamente, el más resistente al avance libertario. A pesar del liderazgo general, los datos dejan ver zonas de vulnerabilidad que la oposición podría intentar capitalizar. En el AMBA, donde reside la mayor concentración de votantes del país, el peronismo obtiene el 35,8% frente al 40,4% de Milei: la distancia se reduce considerablemente respecto al promedio nacional. Entre las mujeres, la situación es más equilibrada: Milei obtiene el 42,2% y el peronismo el 35,4%. Si bien el oficialismo mantiene la delantera, la brecha es menor y la sumatoria de fuerzas opositoras se acerca. La franja de 30 a 49 años también presenta números más ajustados para el oficialismo, con un 47,8% de apoyo, por debajo del promedio general. Son estos segmentos los que la oposición deberá trabajar para construir una alternativa competitiva. En un escenario de segunda vuelta entre Javier Milei y Axel Kicillof, el presidente obtendría el 54,3% de los votos frente al 37,3% del gobernador bonaerense. La diferencia de 17 puntos en el ballotage, aun más amplia que en la primera vuelta de 2023, sugiere que Milei no solo retiene a su electorado duro sino que también capta una porción relevante de los votantes de otros espacios. Los hombres volverían a definir el piso del oficialismo en un escenario de segunda vuelta: el 62,5% votaría a Milei frente al 31,9% que elegiría a Kicillof. En las mujeres, en cambio, la diferencia se achica: 46,8% para Milei contra 42,2% para Kicillof. Con una brecha de apenas 4,6 puntos entre los géneros, el electorado femenino representa el único segmento donde el ballotage aparece como genuinamente disputado. Por franja etaria, los jóvenes de 16 a 29 años vuelven a inclinar la balanza con fuerza hacia Milei: 64,1% contra 27,3% para Kicillof. Los mayores de 50 años presentan un panorama más equilibrado, con el 50,9% para el presidente y el 37,6% para el candidato peronista. Es en este grupo donde Kicillof logra su mejor performance relativa, aunque sin alcanzar una mayoría que le permita revertir la tendencia general. El AMBA vuelve a ser el talón de Aquiles del oficialismo en el ballotage: Kicillof obtendría allí el 46,6% frente al 43,7% de Milei, logrando la única ventaja territorial en todo el país. El interior, por su parte, le daría al presidente el 59,6% contra apenas el 32,6% del candidato opositor. En términos de estructura electoral, el escenario es consistente con lo observado en primera vuelta: el territorio extra-metropolitano compensa con creces las dificultades del AMBA. En un eventual ballotage, la fidelidad de los votos de 2023 es casi total en ambos bloques. El 89,8% de quienes votaron a Milei en primera vuelta lo elegiría nuevamente frente a Kicillof, con solo el 5,1% dispuesto a cruzar hacia el candidato peronista. Entre los votantes de Massa en 2023, el 96,4% se volcaria a Kicillof en segunda vuelta, lo que indica que el electorado peronista consolida su voto detrás del gobernador bonaerense con una disciplina electoral muy alta. Solo el 1,1% de ese segmento optaría por Milei, confirmando que el ballotage reproduce con pocas variaciones la polarización de 2023. En materia de imagen, Milei presenta la mayor polarización de todos los líderes relevados. Su imagen positiva alcanza el 52,8% —la más alta del conjunto—, pero su imagen negativa llega al 45,9%, configurando un escenario de alta intensidad. La imagen positiva se concentra especialmente entre varones (61%) y jóvenes de 16 a 29 años (60,7%), que funcionan como los núcleos de mayor identificación con el presidente. En el interior del país, su imagen positiva supera el 58,8%, mientras que en el AMBA desciende al 41%. Mauricio Macri es el político con peor imagen general del conjunto: apenas el 32,3% lo ve positivamente, contra un 64% que tiene una imagen negativa. La caída es particularmente pronunciada entre los jóvenes (27,3% positiva) y en el AMBA (27%). Su mejor performance relativa aparece entre los mayores de 50 años (40,1%), lo que sugiere que su capital electoral se concentra en franjas etarias que no representan el futuro del electorado libertario. Cristina Fernández de Kirchner mantiene una imagen positiva del 33,8%, traccionada principalmente por las mujeres (40,3%) y los votantes de 30 a 49 años (39,9%). Sin embargo, su imagen negativa nacional es del 63,8% —superada solo por la de Macri— y entre los varones asciende al 71%. Axel Kicillof, por su parte, obtiene el 31,7% de imagen positiva con una distribución más homogénea entre géneros y regiones, aunque su mejor rendimiento aparece entre quienes viven en el AMBA (36%) y en la franja de 30 a 49 años (37,2%). El gobernador bonaerense es quien registra el índice de desconocimiento más alto del grupo (5,2%), lo que indica que su figura aún no termina de consolidarse a nivel nacional.