El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) le hizo un guiño el martes a Javier Milei al situarse en el 1% en febrero, según los datos del INDEC. Es que pese a la evolución reciente de la inflación, que no baja desde hace nueve meses, el Presidente insistió durante el lunes, al hablar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en su proyección sobre la dinámica de precios y ratificó su objetivo de perforar el 1% a mitad de año, algo que no ocurre en Argentina desde hace casi una década. Tras asumir con la pesada herencia de una inflación mensual sostenida de dos dígitos, la administración libertaria puso en marcha una estricta política de equilibrio fiscal que, junto con la recomposición de precios relativos, que le permitió bajar significativamente el índice de precios y alcanzar en 2025 el registro anual más bajo de los últimos 8 años. Sin embargo, acumula nueve meses sin desaceleración y seis con un IPC por arriba del 2%. Desde el 1,5% del pasado mayo, el guarismo sigue una tendencia al alza, con registros de 2,8% en diciembre y 2,9% en enero, lo que representa una creciente preocupación para el Gobierno. De todas formas, el mandatario mantuvo su diagnóstico y recientemente se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que “si no es agosto, será septiembre u octubre”. El desafío de la Casa Rosada no es menor. En la historia reciente del país, los meses con inflación por debajo del 1% fueron muy poco frecuentes. De hecho, la última vez que ocurrió fue en agosto de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el índice de precios al consumidor marcó 0,2%. La medición del INDEC de aquel momento sorprendió a economistas y analistas, en un contexto en el que Argentina todavía atravesaba una transición económica marcada por correcciones de precios relativos y un proceso de aumentos de precios más elevados en los meses previos. Por ejemplo, entre enero y junio de ese año el dato osciló entre el 2,7% y 4,2%. Esta variación representó el menor incremento en más de 12 años, desde fines de 2004. Lo cierto que en los primeros 8 meses de 2016, el índice oficial de inflación había sido del 31% y de 36,9% en la medición internual. Según el organismo liderado en aquel entonces por Jorge Todesca, la baja más importante había tenido lugar en la categoría Vivienda y Servicios Básicos, que había caido 5,6%. El efecto de este fenómeno impactó parcialmente en la medición del mes (restó 0,7 puntos porcentuales). Por encima de IPC promedio, las subas más fuertes por aquellos días se anotaron en salud (3,1%) -por el aumento de los precios de los medicamentos y los servicios privados de salud– y educación (2,3%). Asimismo, Indumentaria y Equipamiento y Mantenimientos del Hogar crecieron un 0,8%. En tanto, el rubro Alimentos y Bebidas aumentaba por esos días un 0,7% con una gran dispersión entre distintos precios. Hubo fuertes subas del 10% en aceites y grasas, del 6,4% en bebidas alcohólicas, del 3,4% en infusiones como té y café, del 2,2% en azúcar, miel y cacao, 2,1% en panificación, cereales y pastas, y 1,4% en las carnes. En contraste, verduras tuvieron una caída brusca del 11,5%, por el efecto estacional. En ese contexto, uno de los factores que influyó en la baja inflación de agosto fue el fallo de la Corte Suprema que frenó el aumento de tarifas de gas para usuarios residenciales. La decisión del máximo tribunal había establecido la marcha atrás de los incrementos aplicados previamente y retrotraerse a los valores previos al 31 de marzo de aquel año. El INDEC indicó que si no se tuviese en cuenta las tarifas, cuya incidencia en el nivel general fue del 0,7%, el nivel general se hubiese ubicado en el 0,9%. El organismo explicó que ese 0,7% corresponde al impacto de 14 días en el nivel general de precios de agosto, desde que se produjo el fallo de la Corte. La decisión de la Corte también tendría efectos durante los primeros 17 días de septiembre, con un recorte de precios del 48,5% y un efecto negativo sobre la tasa general de 0,6 puntos porcentuales. Ese mes, el IPC fue del 1,1%. Más allá de los factores puntuales que explicaron el registro de agosto de 2016, ese dato quedó como un caso singular en la historia reciente argentina. Desde entonces, ningún mes volvió a registrar una inflación inferior al 1%, incluso en momentos posteriores de desaceleración inflacionaria. Así, el antecedente de agosto de 2016 vuelve a aparecer como referencia, mientras el Gobierno de Milei busca volver a repetir un número similar, justamente a 10 años de ese registro.