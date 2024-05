Milei se pelea con Sánchez, se aleja del Pacto de Mayo, pero gana tiempo

El rompecabezas político de la Argentina tiene cientos de piezas y carece de un plano. Es decir, no se sabe por dónde empezar para poder armarlo.

En el día a día el presidente Javier Milei recurre a peleas con adversarios tan diversos que no deja de sorprender. Desde Lali Espósito a su par de España, Pedro Sánchez , todos son invitados al ring por Milei. El presidente argentino no tiene pelos en la lengua y tampoco le importa la magnitud del oponente , ni las posibles consecuencias. ¿Pero es boxeo profesional o es catch as catch can, esa lucha libre que divertía a grandes y chicos en la década del '80 y cuya máxima referencia era Martín Karadagian?

Javier Milei en Europa Viva 24

Milei tildó a Pedro Sánchez de "cobarde" y remarcó que se esconde "debajo da las polleras de las mujeres" .

Además, el jefe de Estado aseguró que "de ninguna manera" le pedirá disculpas al europeo por los dichos sobre su esposa, Begoña Gómez.

Milei, en tanto, indicó que detrás de la tensión con España está "el kirchnerismo", al considerar que Sánchez apoyó a Sergio Massa durante la campaña del año pasado y ahora es asesorado por el ex presidente Alberto Fernández .

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Milei negó que esta pelea pueda perjudicar la relación con España, ya que "ese vínculo no lo va a poder romper nada, porque lo hace la gente, se impone la realidad" .

Sin embargo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien el pasado lunes se reunió con el embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, anunció: "Retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez. Se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajador" , sostuvo Albares.

Más tarde, la Unión Europea también tomó represalias. El vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, condenó los dichos de Milei y dijo que "los ataques contra familiares de los líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura, los condenamos y los rechazamos, especialmente cuando vienen de socios".

La duda que queda flotando en la Argentina es si Milei se pelea con Sánchez para desviar el foco de atención sobre, el hasta ahora fracaso Pacto de Mayo , dónde luego de anunciarse perdió fuerzas, no se llegó a un acuerdo y todo indica el Pacto de Mayo deberá cambiar de fecha o de nombre.