Cuando el presidente Javier Milei habló de impulsar una “revolución de los seguros”, abrió una discusión que trasciende al propio mercado asegurador. En el fondo, la pregunta es cómo construir en la Argentina una nueva cultura de previsión, ahorro y protección capaz de complementar al Estado, fortalecer el desarrollo económico y brindar mayor estabilidad a las personas y las empresas.

La revolución de los seguros no consiste simplemente en vender más pólizas. Consiste en incorporar la gestión profesional de riesgos como una herramienta central para mejorar la calidad de vida de las familias, potenciar la actividad productiva y generar las condiciones para un crecimiento económico más sólido y sostenible.

Durante décadas, el Estado argentino asumió el rol de garante frente a múltiples contingencias sociales, desde la jubilación hasta la salud o distintas formas de asistencia económica. Sin embargo, la experiencia demuestra que los desafíos de una sociedad moderna requieren la participación complementaria de mecanismos privados eficientes que permitan ampliar la protección, diversificar las fuentes de financiamiento y fortalecer la capacidad de respuesta ante distintos riesgos.

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En ese contexto, las reformas orientadas a promover un mercado asegurador más competitivo, profundo y moderno representan una oportunidad para impulsar una transformación de largo plazo. Un mercado asegurador desarrollado no solo protege a las personas frente a contingencias inesperadas. También permite a las empresas transferir riesgos, planificar inversiones y desarrollar proyectos con mayor previsibilidad.

La magnitud de la oportunidad se observa al comparar a la Argentina con los mercados más desarrollados. Mientras que en muchas economías avanzadas el sector asegurador representa más del 6% del PBI y en varios países supera incluso el 10%, en gran parte de América Latina los niveles de penetración continúan siendo significativamente más bajos. Esta brecha refleja el enorme potencial que existe para expandir la protección financiera, promover el ahorro de largo plazo y fortalecer el desarrollo del mercado de capitales local.

Los beneficios se extienden además al conjunto de la economía. En las principales economías del mundo, las compañías de seguros de vida y retiro cumplen una función estratégica como inversores institucionales de largo plazo. Canalizan el ahorro hacia proyectos productivos, infraestructura, financiamiento empresarial y desarrollo del mercado de capitales. De esta manera, contribuyen simultáneamente a la protección de las familias y al crecimiento económico.

Para que esta transformación sea posible, no alcanza con desregular. También es necesario modernizar. El sector asegurador enfrenta el desafío de avanzar hacia modelos más ágiles, digitales, transparentes y centrados en las necesidades de los clientes. La innovación tecnológica, la utilización inteligente de datos y el desarrollo de productos más accesibles serán factores determinantes para ampliar la inclusión aseguradora y acercar la protección a millones de personas que hoy permanecen fuera del sistema.

La región, además, continúa exhibiendo importantes déficits de protección. Estudios internacionales estiman que América Latina mantiene una amplia brecha de cobertura en seguros de vida y protección familiar, lo que evidencia tanto la vulnerabilidad financiera de muchos hogares frente a contingencias graves como el potencial de crecimiento que tiene el sector para contribuir a reducir esa exposición al riesgo.

En este sentido, los conceptos de una regulación más simple y una supervisión más eficiente resultan fundamentales. El objetivo no debe ser acumular normas, sino generar un entorno que promueva la competencia, la innovación, la solvencia y la confianza de los asegurados.

La verdadera revolución consistirá en construir una sociedad más resiliente, donde las personas puedan proteger a sus familias, planificar su retiro y preservar su patrimonio; donde las empresas cuenten con herramientas eficientes para gestionar riesgos; y donde el ahorro de largo plazo se transforme en inversión productiva para el país.

Argentina tiene una oportunidad histórica para avanzar en esa dirección. El desafío no pasa únicamente por reducir el peso del Estado, sino también por crear las condiciones para que más personas accedan a instrumentos de protección, previsión y ahorro. Si ese camino logra consolidarse, la revolución de los seguros no será solamente posible: podrá convertirse en una de las transformaciones económicas y sociales más relevantes de las próximas décadas.