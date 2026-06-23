La forma de calefaccionar los hogares cambió de manera notable en los últimos años. Lo que antes se resolvía con un caloventor básico o una estufa tradicional hoy ofrece alternativas más eficientes, silenciosas y adaptadas a las necesidades de cada ambiente.

El cambio responde a una nueva demanda de los usuarios: equipos que no solo aporten calor, sino también comodidad, seguridad y mayor control del consumo. En casas, departamentos o espacios de home office, la calefacción dejó de pensarse como una solución única para pasar a combinar potencia, diseño y tecnología.

Calefacción inteligente para lograr más eficiencia, diseño y confort en el hogar

Las nuevas innovaciones en calefacción permiten regular mejor la temperatura, programar el funcionamiento y adaptar el uso según la rutina de cada hogar. Los controles digitales, los timers y los modos de ahorro transformaron la experiencia cotidiana, con equipos pensados para ofrecer confort sin resignar eficiencia.

Esta evolución también modificó la relación entre tecnología y diseño. Los consumidores buscan productos que se integren a la decoración, ocupen menos espacio y funcionen de manera silenciosa, especialmente en ambientes como dormitorios, livings o espacios de trabajo.

Liliana incorpora como novedad de temporada el Convector Radiador Digital CN2400R (Foto: ChatGPT)

Cómo funciona el Convector Radiador Digital CN2400R

Entre las opciones que ganan terreno aparecen los convectores digitales, una categoría que combina distribución uniforme del calor, facilidad de uso y mayor control sobre el consumo. En este segmento, Liliana incorpora como novedad de temporada el Convector Radiador Digital CN2400R, un equipo que se diferencia por su diseño, potencia y tecnología.

El modelo cuenta con resistencia blindada de aluminio, pensada para lograr una distribución uniforme del calor, y ofrece un funcionamiento silencioso con una potencia de hasta 2400 W. Estas características lo posicionan como una alternativa para quienes buscan calefaccionar distintos ambientes con mayor precisión y comodidad.

Calefacción digital: control remoto, timer y modo ECO

El CN2400R suma una carcasa metálica robusta, display digital, control remoto y manija para facilitar su traslado dentro del hogar. Además, incorpora timer de 24 horas, protección IPX4 y modo ECO, una función clave para quienes buscan mantener el confort sin perder de vista el consumo.

La elección de un sistema de calefacción ya no depende solamente de la potencia. Hoy también pesan el tamaño del ambiente, el nivel de ruido, la posibilidad de programar el equipo y la eficiencia energética. En ese marco, los modelos con control digital marcan una nueva etapa en la calefacción del hogar.