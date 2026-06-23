Al cierre de mercados de este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.566. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 1.07%.

En la última semana, el peso mexicano se apreció 2.13%, pero en el último año acumula -5.81%, lo que indica una mejora reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 6.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es de 7.61%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva tras dos días consecutivos de incrementos. Este comportamiento indica una recuperación en su valor frente al dólar, lo que podría generar un optimismo en el mercado.

El análisis de esta tendencia sugiere que la estabilidad económica y las medidas financieras recientes han influido favorablemente, lo que podría propiciar un ambiente de confianza entre los inversionistas.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.