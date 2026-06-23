Al cierre de mercados de este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6195. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.31%.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco avanzó 2.22% y en el último año acumula un alza de 1.69%, mostrando una tendencia de apreciación moderada.

Conoce la cotización de este martes, 24 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.83%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, dado que es superior al 20.34% de su volatilidad anual.

La tendencia de la cotización del Quetzal guatemalteco hoy se presenta como positiva, dado que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica un leve incremento en su valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo una recuperación o mayor estabilidad en la economía guatemalteca.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, implicando una depreciación del Quetzal. De este modo, el análisis actual resalta un panorama optimista para la moneda nacional, lo que podría fomentar la confianza en los mercados locales.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.