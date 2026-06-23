Después de dos años y medio de corrección de precios relativos, una de las principales anclas del programa económico de Javier Milei parece estar llegando a su punto de maduración. La recomposición de las tarifas de los servicios públicos —electricidad, gas, agua y transporte— ya consumió la mayor parte del recorrido que el Gobierno consideraba necesario para reducir subsidios y sanear las cuentas públicas.

Los números muestran que el proceso está mucho más avanzado de lo que sugieren las discusiones cotidianas sobre aumentos mensuales. La cobertura tarifaria de los costos en energía eléctrica y gas natural ya supera el 70% , mientras que el costo fiscal de los subsidios energéticos se ubica en torno al 0,5% del PBI, una cifra que hace apenas dos años parecía inalcanzable.

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