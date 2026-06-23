La firma financiera MSCI no incluyó en su hoja de ruta de clasificación de los mercados a la situación de la Argentina, actualmente en condición de “standalone” (inclasificable), por debajo de los mercados de frontera, emergentes y desarrollados.

El resultado había sido precedido por un pronunciamiento la semana pasada en el que ratificó su permanencia en la categoría debido a la permanencia del cepo para las empresas.

MSCI, que evalúa y diseña indicadores de fiabilidad para el mercado de capitales globales, habilitaría el ingreso al mercado de capitales argentinos de hasta u$s 4500 millones en caso de elevar esa nota, pero la frustración de inversores que pensaban que el rumbo y las reformas de mercado de la actual administración mejorarían la performance, pero los papeles argentinos retrocedieron ya el viernes pasado sostenidamente.

Hace algunos días, el banco de inversión Morgan Stanley recordó su pronosticó de que “una reclasificación a Mercados Emergentes probablemente sea un tema para 2028″.

Lo hizo en un informe que sugerentemente tituló “Messi, sí; MSCI, todavía no”.

“La estabilidad de las reformas positivas implementadas el año pasado, como la repatriación de dividendos, sería un argumento para que se lance una consulta”, aunque tampoco se produjo hoy ese paso.

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