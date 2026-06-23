La compra de un nuevo smartphone ya no se define únicamente por la calidad de la cámara. En un contexto de mayor dependencia digital, uso intensivo del celular y nuevas necesidades de conectividad, los consumidores empezaron a mirar otros factores antes de decidir qué equipo comprar.

Hasta hace algunos años, una cámara competitiva podía inclinar la balanza frente a otros modelos. Sin embargo, el uso cotidiano cambió: hoy el celular funciona como herramienta de trabajo, entretenimiento y gestión diaria, por lo que los usuarios buscan dispositivos capaces de responder durante toda la jornada.

Batería, resistencia y rendimiento

En ese escenario aparece el TCL K70 Power, un modelo que apunta a responder a esta nueva demanda del mercado. El dispositivo pone el foco en la autonomía, la resistencia y la fluidez de uso, tres aspectos que ganan peso entre quienes necesitan un celular preparado para rutinas exigentes.

Uno de sus principales diferenciales es la batería de 6500 mAh, acompañada por carga rápida de 33W. A eso se suma una pantalla HD+ de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, pensada para ofrecer una experiencia más fluida al navegar, jugar o consumir contenido multimedia.

El nuevo modelo TCL K70 Power apunta a responder a esta nueva demanda del mercado.

Cuál es el factor más valorado para comprar un celular resistente

La resistencia también se volvió un punto clave. En la vida diaria, los smartphones están expuestos a caídas accidentales, polvo y salpicaduras, por lo que los usuarios valoran cada vez más los equipos preparados para soportar situaciones cotidianas. En este caso, el TCL K70 Power cuenta con certificación IP64.

Además de sus prestaciones técnicas, el modelo está disponible en los colores Space Gray y Nebula Blue. En su versión Space Gray, la propuesta incluye fundas alusivas a la Selección Argentina de Fútbol, un diferencial pensado para sumar identidad local y valor agregado a la experiencia de compra.

Comprar un celular: la nueva vara del mercado móvil

Otro de los aspectos que gana relevancia es la funcionalidad. La posibilidad de realizar pagos mediante NFC, junto con una experiencia de uso más ágil y una batería de larga duración, muestra cómo el smartphone se consolidó como una herramienta integral para resolver tareas cotidianas.

La autonomía, la resistencia y la experiencia de usuario marcan un nuevo estándar en una categoría donde los consumidores esperan equipos preparados para acompañar el ritmo de la vida moderna.