En esta noticia Peña Verde emite deuda en la BMV

Grupo Peña Verde informó su intención de recomprar hasta 12.5 millones de acciones propias durante la sesión bursátil de este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), una operación equivalente a 2.62% de su capital social y cerca de 3% de los títulos con derecho a voto que actualmente se encuentran en circulación.

La compañía, especializada en gestión integral de riesgos y propietaria de General de Seguros, dijo en un comunicado que buscará adquirir las acciones a un precio de MXN$8.50 por título, nivel que no implica una prima respecto a su cotización en el mercado.

De concretarse en su totalidad, la operación representaría un desembolso cercano a MXN$106.3 millones.

La recompra representa una aceleración respecto a operaciones previas. Durante 2026, Peña Verde ha emitido cuatro avisos para adquirir acciones propias por volúmenes equivalentes a 1% de su capital social en cada sesión bursátil. El programa anunciado este jueves contempla una adquisición de hasta 2.62% del capital social.

“Es la intención de Grupo Peña Verde que dicha adquisición se realice de acuerdo con las condiciones de mercado en la sesión bursátil del día de hoy de la Bolsa Mexicana de Valores, de conformidad con la política de adquisición de acciones propias”, señaló la empresa en el documento.

Peña Verde precisó que el volumen objetivo representa 2.62% de las acciones de su capital social y 2.93% de los títulos con derecho a voto, excluyendo aquellas que ya se encuentran en tenencia propia.

La recompra se suma a una estrategia que la compañía ha fortalecido en los últimos años. En agosto de 2024 anunció la creación de un fondo para la adquisición de acciones propias por MXN$20 millones y, tres meses después, elevó ese monto en MXN$440 millones para alcanzar un total de MXN$460 millones. El incremento fue autorizado por el Consejo de Administración en enero de este año.

Las recompras de acciones suelen ser interpretadas por los inversionistas como una señal de confianza de la administración en las perspectivas de la empresa, además de contribuir a elevar el valor por acción al reducir el número de títulos en circulación.

Peña Verde emite deuda en la BMV

Peña Verde también ha mantenido actividad en el mercado de capitales mediante financiamiento. Esta semana debutó en el mercado local de deuda con una emisión de MXN$1.000 millones a través de certificados bursátiles identificados con la clave PV 26.

La colocación registró una demanda equivalente a 1,55 veces el monto ofertado. Los recursos serán destinados a fortalecer las operaciones de reaseguro de la compañía en EE.UU. como parte de su estrategia de expansión internacional.