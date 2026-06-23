En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.11 este martes, 23 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.62%.

El peso dominicano registró una leve caída semanal de -0.67% y una disminución anual más marcada de -7.76%, reflejando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso dominicano ha sido del 11.49%, superando la volatilidad anual del 11.09%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy en relación con los días pasados muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar un fortalecimiento económico.

Sin embargo, es importante considerar que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. La fluctuación del tipo de cambio puede verse influenciada por diversos factores económicos y políticos que podrían modificar esta tendencia en un futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este martes, 23 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.