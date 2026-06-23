Adorni mueve fichas para contener la presión en el Congreso y recibe a los senadores de LLA
El jefe de Gabinete reunirá a los legisladores libertarios en la Casa Rosada en medio de la ofensiva opositora. El Gobierno busca ordenar la estrategia parlamentaria y recuperar iniciativa política. Nueva reunión de labor en el Senado a las 18 y la nueva estrategia de Bullrich.
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