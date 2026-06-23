El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunirá este martes a los senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada en una cita que, aunque formalmente estará enfocada en la agenda legislativa, tiene un objetivo político más urgente: ordenar la estrategia oficialista frente a la posibilidad de que la oposición avance con una interpelación en el Congreso .

La convocatoria, confirmada por fuentes oficiales a El Cronista, llega en un momento sensible para el ministro. Mientras el Gobierno intenta recuperar la iniciativa política, la situación judicial de Adorni continúa ocupando un lugar central en la discusión parlamentaria y, consecuentemente, en el Gobierno desplegaron ya desde la semana pasada un operativo para contener la embestida.

La cita se realizará en Balcarce 50 a partir de las 14 y contará con la participación de la mayoría de los integrantes de la bancada oficialista en el Senado. En el Gobierno consideran que la reunión servirá para alinear posiciones y evitar contradicciones dentro del bloque libertario ante una semana que podría resultar determinante para el futuro político del funcionario.

Según pudo saber El Cronista, incluso algunos de los integrantes del bloque que lidera Patricia Bullrich se encuentran indecisos sobre cómo votar en la sesión del jueves . La preocupación del Gobierno no se limita al resultado de una eventual votación en tanto entienden que el caso se convirtió en un factor de desgaste político que ya impactó en la agenda parlamentaria y abrió discusiones internas que el oficialismo intenta cerrar cuanto antes.

Senadores de la Libertad Avanza en la Casa Rsada

En este sentido, la reunión con los senadores también busca mostrar una señal de cohesión interna. La decisión de convocar personalmente a los legisladores refleja además el rol que Adorni intenta recuperar dentro de la estructura política libertaria . Aunque Milei ratificó públicamente su respaldo y descartó cualquier desplazamiento del jefe de Gabinete, en distintos sectores del oficialismo admiten que la crisis consumió tiempo político y obligó a relegar otras prioridades legislativas.

Estarán presentes 18 de los 21 senadores , según está previsto, ya que habrá ausencias por fuerza mayor: uno es Francisco Paoltroni, quien viajó a Estados Unidos y regresa el 25 de junio; Emilia Orozco, que fue veedora en Colombia, y Luis Juez, quien dijo tener compromisos en Córdoba. Este último y el primero son unos de los más dudosos sobre cómo votar.

El encuentro se producirá además en un contexto más ordenado para el Gobierno que el de semanas atrás, ya que la Casa Rosada comenzó a mover fichas en los últimos días: por un lado, el mandatario designó a un nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, para recuperar el puente de comunicación con el electorado.

Por otro lado, ante la amenaza de que avance la oposición también en Diputados este martes 23, el oficialismo convocó a reuniones de comisión para bloquear la posibilidad de quórum y el 30 de junio, después de que el Senado defina la suerte del ministro, se reunirán para tratar esos pedidos de interpelación y moción de censura.

La Cámara que tiene la bomba de tiempo fuerte es el Senado, el cual ya definió -con acuerdo de Bullrich- que este jueves 25 irán a sesión para tratar estos pedidos de interpelación a 7 días que, además, no requerirán ni de mayoría especial ni de dictamen de comisión, según la interpretación reglamentaria que acordaron los bloques.

La exministra de Seguridad, no obstante, convocó a una nueva reunión de labor este mismo martes a las 18 en la que se espera que quiera imitar la estrategia en Diputados y dar marcha atrás con el acuerdo de la semana pasada para que, también, los pedidos tengan que pasar por comisiones.

En el oficialismo reconocen que no cuentan con certezas absolutas sobre el comportamiento de todos los bloques dialoguistas, donde el más decisivo es la UCR, y el escenario será más difícil ya que Popular tiene los números más sólidos en el Senado para forzar su postura.

Adorni se reunirá con los senadores libertarios mientras que la UCR y el PRO harán lo propio este lunes y martes con reuniones internas para definir cómo proceder el jueves. Algunos portavoces del espacio ya fueron contundentes en su postura contra Adorni, como el jefe de bloque amarillo, Martín Goerling, o el radical Maximiliano Abad.

Sesin ordinaria del Senado de la Nacin, el 4 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.- Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

La lectura que predomina en el entorno presidencial es que el desenlace de esta pulseada tendrá consecuencias sobre la capacidad del Gobierno para sostener su agenda de reformas durante el segundo semestre.

Por eso, detrás de la convocatoria a los senadores, la Casa Rosada busca enviar un mensaje más amplio: que, pese a la presión opositora, Milei mantiene el control de su coalición y no está dispuesto a ceder una pieza clave de su esquema de poder.