Durante el primer trimestre de 2026, las aseguradoras pagaron MXN$ 142,307 millones en indemnizaciones a personas, familias, empresas y gobiernos afectados por eventos cubiertos en sus pólizas, cifra que representó un incremento anual de 8.1%, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

De acuerdo con el organismo, el monto desembolsado equivale a más de MXN$ 1,580 millones diarios destinados a cubrir fallecimientos, enfermedades, accidentes y daños patrimoniales.

Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, explicó que el incremento refleja una mayor utilización de los seguros por parte de la población, así como el encarecimiento de servicios médicos y reparaciones de vehículos.

“Las cifras reflejan que cada vez más personas hacen uso de sus seguros y que los costos asociados a la atención médica y a la reparación de vehículos continúan aumentando. Esto se traduce en mayores pagos de siniestros por parte de las aseguradoras y confirma la importancia de contar con mecanismos de protección financiera para las familias mexicanas”, señaló.

Gastos médicos lideran crecimiento

Aunque el ramo de vida concentró el mayor volumen de pagos, con MXN$ 53,724 millones, el segmento de accidentes y enfermedades registró el mayor crecimiento anual.

Entre enero y marzo de 2026, las aseguradoras desembolsaron MXN$ 35,518 millones para cubrir gastos médicos, salud y accidentes personales, monto 17.7% superior al observado en el mismo periodo del año previo.

El comportamiento también se observó en el seguro de automóviles, donde las indemnizaciones alcanzaron MXN$ 32,544 millones, un incremento de 15.1% respecto al primer trimestre de 2025.

La AMIS indicó además que la siniestralidad en los seguros de automóviles y en los de accidentes y enfermedades aumentó tres puntos porcentuales en comparación con un año antes, para ubicarse en 53.5% y 57.2%, respectivamente.

Primas mantienen avance

En paralelo al aumento de los pagos por siniestros, la emisión de primas de la industria aseguradora ascendió a MXN$ 299,929 millones durante el primer trimestre del año, lo que representó un crecimiento de 4.8% anual.

Dentro de este rubro, la operación de accidentes y enfermedades reportó primas por MXN$ 62,047 millones, un avance de 11.5%, mientras que el ramo de automóviles registró MXN$ 60,759 millones, cifra 8.1% superior a la del mismo periodo de 2025.

Por su parte, el seguro de vida continuó como el principal componente del sector, con primas emitidas por MXN$ 121,199 millones y un crecimiento anual de 4%.

“El seguro de vida continúa siendo el principal componente de la industria aseguradora en México. Durante el primer trimestre del año registró primas por MXN$ 121,199 millones, lo que representó un crecimiento de 4% respecto al 1T de 2025. Aunque mantiene una evolución positiva, observamos una moderación respecto al ritmo de crecimiento registrado en el mismo periodo del año anterior”, comentó Rosas.

La directiva destacó que el crecimiento sostenido de la industria confirma la relevancia del seguro como herramienta de protección financiera para personas, familias, empresas y gobiernos frente a los distintos riesgos que enfrentan.