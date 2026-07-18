El recambio generacional, aquel que en 2022 parecía una apuesta arriesgada, hoy ya es una estructura consolidada.

Horas antes de la final con Francia, allá por diciembre de 2022, escribí una columna de análisis en la que planteé que, independientemente del resultado, Scaloni ya había ganado la madre de todas las batallas. No hablaba solo de fútbol. Hablaba de un método.

Cuatro años después, con Argentina otra vez en una final mundialista, esta vez ante España, conviene revisar si aquel diagnóstico sigue en pie. Y me atrevo a decir: la respuesta es sí, y con creces.

Aquel análisis planteaba un cambio de paradigma en el estilo que había caracterizado a los últimos entrenadores de la Selección: si con Passarella, Bielsa, Maradona o Sampaoli, la noticia era siempre el técnico, con Scaloni pasaron a serlo los jugadores y no el conductor.

Ese desplazamiento del protagonismo no fue un gesto de marketing ni una pose. Todo lo contrario: fue una decisión de liderazgo que el nacido en Pujato sostuvo a lo largo del tiempo.

Y ahí está el primer dato que confirma la hipótesis original: Scaloni no cambió cuando ganó. Campeón del mundo en Qatar, ganador de la Finalissima 2021, bicampeón de América, clasificado sin sobresaltos a este Mundial 2026, sigue hablando poco.

Después de un título mundial, muchos técnicos hubieran cedido a la tentación de la exposición, del relato personal, de convertirse en marca. Scaloni eligió exactamente lo contrario: perfil bajo, silencio de trabajo, la cámara puesta siempre sobre Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández o el “Dibu” Martínez.

El recambio generacional, aquel que en 2022 parecía una apuesta arriesgada, hoy ya es una estructura consolidada. La Selección ya no depende de una sola generación, sino de una cadena que Scaloni y su cuerpo técnico siguen alimentando desde la detección, seguimiento y desarrollo de talentos que se lleva adelante desde su desembarco en el combinado nacional.

Si con Passarella, Bielsa, Maradona o Sampaoli, la noticia era siempre el técnico, con Scaloni pasaron a serlo los jugadores y no el conductor.

Messi, que en Qatar era “el único inamovible”, llegó a este Mundial con 39 años y un rol distinto: ya no es quien resuelve solo, sino quien libera a los demás. A su alrededor, se mueve un núcleo que en 2018 ni siquiera existía: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister. La Scaloneta demostró que se puede renovar sin romper, que un ciclo ganador no tiene por qué agotarse cuando cambian los nombres.

El historial de estos casi ocho años habla solo: un título mundial, dos copas América, una Finalissima y la clasificación sin sobresaltos a este Mundial 2026. Cuatro títulos sin contar el que se define este domingo.

Y esta vez, además, el camino no fue sencillo. Argentina llegó a la final tras remontar cuatro llaves consecutivas de manera agónica: 3-2 a Cabo Verde en el alargue, una remontada de 0-2 a 3-2 ante Egipto, otro alargue ante Suiza y, en semifinales, dos goles sobre el final para vencer 2-1 a Inglaterra.

Ese último partido resume bien el estilo que Scaloni construyó. Perdía con Inglaterra hasta el minuto 85. En apenas siete minutos, Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta el resultado con asistencias de Messi. El técnico, después, fue elocuente: dijo que a este equipo le sale mejor jugar cuando está en dificultades.

Esa frase, en su sencillez, encierra buena parte del secreto. No es un equipo de jerarquías individuales exhibidas, sino de una convicción colectiva que se sostiene en los momentos difíciles. Ese temple no se improvisa: se entrena, se cuida y, sobre todo, se lidera con el ejemplo.

La Selección no es un equipo de jerarquías individuales exhibidas, sino de una convicción colectiva que se sostiene en los momentos difíciles NA

El rival de este domingo, España, no es cualquiera. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan como campeones de Europa, con un funcionamiento colectivo depurado y una generación propia tan sólida como la argentina. Curiosamente, De la Fuente fue tutor de Scaloni en un curso de entrenadores en España.

Ese cruce de historias personales agrega un condimento humano a una final que, en lo estrictamente futbolístico, promete ser una de las más parejas de los últimos Mundiales. Pero más allá de lo que suceda el domingo, el punto de esta columna sigue siendo el mismo que en 2022.

Cualquiera sea el resultado en el MetLife Stadium, Scaloni ganó de nuevo. Lo ganó por sostener un método durante ocho años sin fisuras públicas, sin escándalos, sin protagonismo personal. Lo ganó por demostrar que el éxito no exige un ego desbordado.

Lo ganó, también, por algo que en 2022 ya intuíamos y que hoy es innegable: volvió a instalar al fútbol de la Selección como un lugar de encuentro nacional. No hace falta ser hincha fanático para emocionarse con esta Argentina; alcanza con ser argentino.

Ese fenómeno, lejos de diluirse, se profundizó. Cada Mundial, cada Copa América, cada eliminatoria convierte a millones de personas —dentro y fuera del país— en una comunidad que celebra junta, sin las grietas que separan a los argentinos en casi cualquier otro terreno.

Scaloni ganó de nuevo. Ganó por demostrar que el éxito no exige un ego desbordado.

Y aquí es donde la reflexión final de aquella primera columna vuelve a tener sentido, quizás con más fuerza que en 2022. Si en el fútbol se pudo construir algo exitoso desde la seriedad y el orden, ¿por qué no intentarlo en otros ámbitos de la vida nacional?

La pregunta no es nueva ni original. La hice hace cuatro años y, con toda seguridad, se seguirá haciendo cada vez que la Selección gane algo. Es casi un ritual argentino: mirar al fútbol como espejo de lo que el país podría ser y no es.

Pero conviene no quedarse solo en la metáfora fácil. Lo que Scaloni construyó tiene elementos concretos y replicables: planificación de largo plazo, renovación generacional gradual, delegación de protagonismo y consistencia más allá de los resultados puntuales.

También tiene una decisión clave que rara vez se menciona: la creación de un área de scouting que sigue de cerca a cientos de futbolistas jóvenes argentinos que emigran cada vez más chicos. Pensar en el recambio antes de necesitarlo fue, quizás, la jugada más silenciosa y más determinante de todas.

Nada de eso es exclusivo del fútbol. Cualquier organización, cualquier gobierno, cualquier proyecto colectivo podría beneficiarse de una lógica similar: menos personalismo, más estructura; menos urgencia cortoplacista, más paciencia estratégica.

Lo que Scaloni construyó tiene elementos concretos y replicables: planificación de largo plazo, renovación, delegación de protagonismo y consistencia más allá de los resultados.

Es cierto que trasladar esa lógica del fútbol a la política, la economía o las instituciones argentinas es mucho más complejo de lo que sugiere cualquier columna de opinión. Los incentivos, los tiempos y los actores son distintos.

Pero la lección de fondo no depende del terreno de aplicación. Argentina demostró, con Scaloni, que es capaz de sostener un proyecto colectivo con humildad, disciplina y sentido de continuidad durante casi una década. La capacidad existe. Falta encontrar la voluntad de aplicarla en otros ámbitos.

Ese aprendizaje, como escribí en 2022, ya no dependerá de Scaloni. Su tarea, notable como es, tiene un límite claro: es dentro de una cancha, con 26 jugadores y un cuerpo técnico. El desafío de extender ese modelo a otros terrenos le corresponde a otros.

Gane o pierda este domingo ante España, Scaloni deja una enseñanza que trasciende los títulos: se puede competir al más alto nivel sin necesidad de personalismos, sin gritar cada logro, sin convertir cada crisis en un escándalo mediático.

En una Argentina que se refunda constantemente, que cambia de rumbo con cada gobierno y de humor con cada dato económico, la Scaloneta ofreció durante ocho años algo raro: previsibilidad, trabajo silencioso y resultados sostenidos. Ojalá, para variar, alguien tome nota.