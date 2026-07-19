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El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este sábado, 18 de julio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.6 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 00.33 horas.
Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 140 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.093° y una longitud de -93.308°.
¿Por qué tiembla tanto en México?
La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.
¿Se pueden predecir los terremotos?
A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.
Recomendaciones para la población mexicana
Autoridades de protección civil instaron hoy a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y sujétese y aléjese de ventanas u objetos que puedan caer. Si está en un edificio, no use elevadores y permanezca en zonas de seguridad señalizadas.
Tras el movimiento, se pide evacuar ordenadamente por rutas establecidas, revisar posibles fugas de gas y electricidad y atender indicaciones oficiales. Tenga lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos.