El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este sábado, 18 de julio de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.6 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 00.33 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 140 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 14.093° y una longitud de -93.308°.

Hubo un terremoto de magnitud 4.6 en la escala de richter en chiapas (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil instaron hoy a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y sujétese y aléjese de ventanas u objetos que puedan caer. Si está en un edificio, no use elevadores y permanezca en zonas de seguridad señalizadas.

Tras el movimiento, se pide evacuar ordenadamente por rutas establecidas, revisar posibles fugas de gas y electricidad y atender indicaciones oficiales. Tenga lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos.