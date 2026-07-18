En esta noticia ¿Y viajar al exterior?

Este lunes comienzan las vacaciones de invierno y el precio promedio para viajar por el país para una familia tipo, entre el 20 y el 31 de julio , asciende los $ 2,4 millones. Según un informe elaborado por el Instituto de Economía de UADE (Ineco), una familia compuesta por cuatro integrantes deberá destinar ese monto entre el traslado en micro y el alojamiento. Dentro del costo no están incluidos los gastos de comida, compras ni actividades recreativas .

El presupuesto equivale a 1,3 salarios promedio medidos por Ripte ($ 1,8 millones). En comparación con el mismo periodo del año anterior, la relación entre costo de viaje y salario aumentó: en julio de 2025 una familia necesitaba 1,2 salarios para vacacionar .

“Esto implica que el poder adquisitivo del turismo, entre julio de 2025 y julio de 2026, se deterioró en un 5,4 %”, establece el informe.

Según detalló la institución, San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Rosario son los destinos que se volvieron más accesibles, mientras que San Martín de los Andes, La Rioja y Puerto Madryn, son los que más aumentaron su costo relativo. La diferencia se explica, principalmente, por el precio de los hospedajes ya que -sostiene el estudio- el costo de transporte no varía significativamente entre destinos .

El precio promedio para viajar por el país para una familia tipo asciende los $ 2,4 millones

En ese sentido, los destinos más caros son San Martín de los Andes ($ 4,5 millones), seguido por Bariloche ($ 4,4 millones), Catamarca ($ 3,2 millones), Puerto Madryn ($ 3,1 millones) y Salta ($ 2,8 millones). Dentro de los más baratos figuran San Clemente del Tuyú ($ 1,6 millones), Colón ($ 1,7 millones), San Bernardo (1,7 millones), Mar de Ajó (1,7 millones), y Necochea ($ 1,8 millones).

¿Y viajar al exterior?

En contraste con los destinos locales, el turismo internacional se volvió relativamente más accesible. La cifra para viajar al exterior, para una familia tipo, se sitúa en torno a los $ 20 millones.

“El turismo internacional se volvió relativamente más accesible respecto del año anterior. En promedio, la cantidad de salarios necesarios para viajar al exterior descendió de 11,1 a 10,5, una mejora cercana al 5,9 por ciento. De todos modos, los costos internacionales continúan muy por encima de cualquier alternativa local: mientras una familia tipo requiere en promedio 1,3 salarios para vacacionar dentro del país, necesita 10,5 para hacerlo fuera de él” , apunta el informe.

Dentro de los destinos internacionales relevados, Nueva York es el más costoso. Para viajar a la ciudad estadounidense se necesitan $ 36 millones, lo que equivale a 18,8 salarios (catorce veces lo que demanda un destino nacional promedio). Le siguen Miami en segundo lugar ($ 19,8 millones), y luego Madrid ($ 16,5 millones).

En tanto, Río de Janeiro se presenta como la alternativa más económica del exterior, con $ 7,8 millones (4,1 salarios).