En el transcurso de este sábado, 18 de julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 01.03 horas y ha tenido una magnitud de 4.3 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 117 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 16.1 kilómetros, latitud de 14.25° y una longitud de -93.144°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil instaron hoy a la población a mantener la calma durante un sismo: agáchese, cúbrase y sujétese y aléjese de ventanas u objetos que puedan caer. Si está en un edificio, no use elevadores y permanezca en zonas de seguridad señalizadas.

Tras el movimiento, se pide evacuar ordenadamente por rutas establecidas, revisar posibles fugas de gas y electricidad y atender indicaciones oficiales. Tenga lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos.