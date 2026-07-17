Llega la final del Mundial: quién gana más plata, la FIFA, la AFA, los clubes o los jugadores
La final del Mundial definirá al nuevo campeón y pondrá en juego un negocio multimillonario. La FIFA alcanzará ingresos récord, AFA ya aseguró una cifra histórica y los clubes y jugadores cobrarán su parte
La final del Mundial definirá al nuevo campeón y pondrá en juego un negocio multimillonario. La FIFA alcanzará ingresos récord, AFA ya aseguró una cifra histórica y los clubes y jugadores cobrarán su parte