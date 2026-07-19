Este sábado, 18 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 7812 - Soldado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 18 de julio

1° 7812 11° 9668 2° 8507 12° 0320 3° 8135 13° 2327 4° 4577 14° 7734 5° 9061 15° 3303 6° 9073 16° 4371 7° 3829 17° 8694 8° 6043 18° 8257 9° 5002 19° 4916 10° 5831 20° 0811

¿Qué significa soñar con Soldado?

Soñar con el Soldado suele representar disciplina, valentía y protección. Indica necesidad de orden, autocontrol y compromiso frente a retos.

También puede señalar rigidez, obediencia ciega o conflictos internos. Invita a equilibrar deber y emociones y a defender límites con sabiduría.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.