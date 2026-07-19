El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial, con 22 anotaciones, al marcar dos tantos en la derrota por 6-4 de Les Bleus ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto disputado este sábado.

Es así que hasta el momento el jugador de 27 años superó a Lionel Messi (21), que disputará la final del domingo ante España y aunque puede que sea el último partido del capitán argentino en un Mundial, Mbappé probablemente jugará al menos un torneo más.

Cuántos goles necesita Messi para llevarse la Bota de Oro

Mbappé cerró su tercera participación en un Mundial con 10 goles, lo que le valió liderar la clasificación para la Bota de Oro, con dos goles de ventaja sobre Messi.

Si Messi marca tres goles pasará al galo y será el ganador. Pero, si hace dos goles, el premio se lo quedará el jugador del Real Madrid, a pesar del empate en anotaciones. Esto se debe a que también se considera el tiempo jugado. En ese sentido, el rosarino está en desventaja, ya que fue suplente ante Jordania.

EFE

Máximos goleadores de la Copa del Mundo