Tres empresas tienen hoy un peso mayor en el universo de acciones de mercados emergentes que los mercados bursátiles combinados de México, India, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Estas empresas son los gigantes de la industria de semiconductores con sede en Taiwán y Corea del Sur.

Esta estadística ayuda a explicar uno de los fenómenos más importantes de los últimos tiempos en los mercados globales. Después de años de bajo desempeño, los mercados emergentes vienen superando al S&P 500 durante los últimos 18 meses. Gran parte de este éxito fue impulsado por Asia: este año, los mercados de Corea del Sur y Taiwán registraron rendimientos de aproximadamente 70% y 50%, respectivamente, medidos en dólares estadounidenses.

Este año, los mercados de Corea del Sur y Taiwán registraron rendimientos de aproximadamente 70% y 50%, respectivamente, medidos en dólares estadounidenses.

Sin embargo, la historia de los mercados emergentes no se limita a la inteligencia artificial. Las acciones latinoamericanas también generaron rendimientos extraordinarios. México, Brasil, Colombia, Perú y Chile registraron ganancias superiores al 70% cada uno en términos de dólares estadounidenses durante los últimos 18 meses, impulsadas por precios más altos de los commodities, una mejora de los fundamentos macroeconómicos, cambios en las dinámicas políticas locales y valuaciones atractivas.

En muchos sentidos, la renta variable de mercados emergentes está siendo impulsada tanto por la tecnología como por la exposición a mercados que se benefician de una economía global más fragmentada.

Es importante recordar que la Argentina sigue siendo un caso aparte: el mercado bursátil parece encaminado a superar cinco años en la categoría “stand alone” de MSCI, y los anuncios de junio de la empresa sugieren que el país aún tiene deberes por completar en cuanto a los controles de capital y su sistema cambiario si quiere aspirar a eventualmente codearse con otros miembros del club de países emergentes.

La historia de los mercados emergentes no se limita a la inteligencia artificial. Las acciones latinoamericanas también generaron rendimientos extraordinarios.

La reconfiguración emergente

El desempeño de Asia fue tan extraordinario que está ayudando a redefinir por completo las características de esta clase de activo.

Taiwán y Corea ya superaron a China como los mercados más grandes del índice MSCI Emerging Markets y representan aproximadamente la mitad de su capitalización bursátil. La volatilidad en estos dos mercados, impulsada en parte por la adopción generalizada de ETF apalancados entre los inversores minoristas, especialmente en Corea, también contribuyó a incrementar la volatilidad de los mercados emergentes en su conjunto.

Naturalmente, los inversores se preguntan si esta concentración es excesiva y si existe cierto grado de euforia.

Taiwán y Corea ya superaron a China como los mercados más grandes del índice MSCI Emerging Markets y representan aproximadamente la mitad de su capitalización bursátil.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que Taiwán y Corea merecen un lugar en los portafolios debido a su carácter irremplazable dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial. Estos países dedicaron décadas a desarrollar el conocimiento, el talento y las cadenas de suministro necesarios para fabricar semiconductores de última generación, mientras que sus competidores a nivel global aún están lejos de alcanzarlos.

A pesar de la elevada volatilidad observada recientemente en las acciones vinculadas a semiconductores, vemos poco probable que se produzca un exceso de oferta estructural. Las principales empresas tecnológicas del mundo siguen inmersas en una carrera en la que el ganador podría quedarse con una porción desproporcionada del valor generado por el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, los gobiernos invierten cada vez más en infraestructura soberana de IA para asegurar su independencia tecnológica.

Las palabras de Warren Buffett siguen siendo relevantes: hay que ser codicioso cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás son codiciosos. Los fundamentos de Asia siguen siendo sólidos, pero rendimientos tan extraordinarios siempre exigen cautela. No creo que sea momento de abandonar a los líderes, aunque tal vez sí de evitar perseguirlos indiscriminadamente.

¿Un desempeño más equilibrado?

Los inversores deberían enfocarse en mantener una exposición geográfica equilibrada dentro del universo de mercados emergentes.

El contexto macroeconómico sigue siendo sólido. La actividad manufacturera se mantiene saludable, los precios de los commodities permanecen elevados y el crecimiento de las ganancias corporativas es robusto. A pesar de su buen desempeño, las valuaciones de los mercados emergentes en realidad disminuyeron: la relación precio/utilidad del índice MSCI Emerging Markets cayó hasta aproximadamente 10 veces, desde cerca de 13 veces a comienzos de año, tomando en cuenta las utilidades esperadas para los próximos doce meses.

América latina también continúa siendo una fuente importante de diversificación gracias a su exposición a activos físicos y a sectores no tecnológicos.

De manera más general, en UBS CIO mantenemos una fuerte convicción en nuestras oportunidades de innovación transformadora, o TRIO por sus siglas en inglés: inteligencia artificial, energía y recursos, y longevidad. Los mercados emergentes están bien posicionados en la intersección de estas temáticas y ofrecen exposición tanto a las tecnologías que están definiendo el futuro como a muchos de los recursos necesarios para impulsarlas.