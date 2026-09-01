El dólar blue hoy martes 1° de septiembre cotiza a $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta.

El paralelo cerró agosto $ 5 por detrás del valor al que había iniciado el mes, tras la tendencia alcista que mostró en julio -ganó $ 45 (2,97%)- y en junio -$ 85 (5,94%)-. En tanto, se ubica $ 25 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 1° de septiembre se ofrece a $ 1480 para la compra y $ 1530 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa volvió a bajar luego de 9 ruedas de cerrar sin cambios o con suba.

De esta forma, cerró agosto con un incremento de $ 20, que consolida la desaceleración que inició en julio (aumentó solo $ 10) tras la disparada de junio (ganó $ 70, un 4,6%). En tanto, se ubica $ 50 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó a $ 1995,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista quedó en $ 1477 para la compra y $ 1526,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1879,92.

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,63%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de junio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El lunes la entidad adquirió u$s 46 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Durante agosto, acumuló u$s 768 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.257 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 1° de septiembre

El dólar blue hoy martes 1° de septiembre se ofrece a $ 1535 para la compra y $ 1555 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1480 $ 1530 Dólar Blue $ 1535 $ 155 Dólar Mayorista $ 1477 $ 1526,90 Dólar MEP $ 1533,50 $ 1533,90 Dólar CCL $ 1599,30 $ 1601,20

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 1° de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 1° de septiembre se consigue a $ 1596,40 para la compra y $ 1604 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 1° de septiembre

El dólar MEP hoy martes 1° de septiembre cotiza a $ 1531,20 para la compra y $ 1534,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 1° de septiembre

El dólar oficial hoy martes 1° de septiembre cotiza a $ 1530 para la venta. Banco por banco, los precios son: