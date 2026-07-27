La visita del presidente Lee Jae Myung a la Argentina forma parte de una gira por Sudamérica que busca ampliar el comercio, fortalecer las inversiones y reactivar las negociaciones

Belén Marinone

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, llegará esta semana a la Argentina como parte de una gira por Sudamérica orientada a ampliar el comercio y las inversiones, reactivar las negociaciones con el Mercosur y fortalecer la cooperación en sectores estratégicos. En Buenos Aires mantendrá un encuentro con Javier Milei, en el que se prevé que la agenda incluya minerales críticos, energía y nuevas cadenas de valor asociadas con la expansión de la inteligencia artificial.

El mandatario llegará a la capital argentina el 31 de julio para mantener un encuentro con el presidente de ese país, luego de reunirse con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y con José Antonio Kast en Chile. La visita se produce en un contexto internacional atravesado por la reorganización de las cadenas globales de abastecimiento, el avance de la inteligencia artificial y la creciente competencia por el acceso a recursos considerados estratégicos para las industrias del futuro.

En una entrevista concedida a EFE antes de iniciar la gira, Lee sostuvo que la relación entre Corea del Sur y Sudamérica atraviesa un punto de inflexión y planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de cooperación más amplio que el intercambio tradicional de materias primas por productos industriales.

“Creo que nuestra relación está entrando a una nueva fase. El futuro de la cooperación entre Corea del Sur y América Latina no debería definirse simplemente por el intercambio de recursos naturales por bienes manufacturados. Debería consistir en crear valor juntos mediante la innovación, la inversión, la tecnología y el talento humano”, afirmó Lee.

El centro de la agenda

Uno de los principales objetivos de la gira será impulsar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, un proceso iniciado formalmente tras el diálogo exploratorio desarrollado entre junio de 2016 y marzo de 2017.

Como resultado de ese proceso, ambas partes adoptaron el documento Overview of a Possible Trade Agreement between Korea and MERCOSUR y suscribieron una Declaración Conjunta que dio paso a los procedimientos internos para obtener el mandato negociador en cada uno de los Estados Parte. Posteriormente, el 25 de mayo se realizó en Seúl el lanzamiento oficial de las negociaciones a nivel ministerial y quedó establecido el cronograma de rondas de negociación, cuya primera edición tuvo lugar en Montevideo entre el 10 y el 14 de septiembre.

Para Corea del Sur, el acuerdo representa una herramienta para diversificar mercados y consolidar cadenas de suministro en un escenario caracterizado por crecientes tensiones comerciales.

Al referirse a ese objetivo, Lee señaló que, frente al aumento del proteccionismo, las tensiones geopolíticas, las interrupciones de las cadenas de suministro y la incertidumbre energética, los países necesitan “socios fiables y un comercio basado en reglas claras y confianza mutua”.

El mandatario también remarcó la complementariedad productiva entre ambas regiones.

“Los países del Mercosur son líderes mundiales en agricultura, producción de alimentos, energía y minerales críticos. Corea del Sur es líder mundial en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación. Al aunar estas fortalezas, podemos crear cadenas de valor resilientes que beneficien a ambas regiones”, señaló Lee en entrevista con EFE.

La importancia estratégica del acuerdo también se explica por las características económicas de ambas partes. El Mercosur reúne un mercado de 261 millones de habitantes, una amplia superficie cultivable y ventajas comparativas en la producción agrícola y pecuaria, mientras que Corea del Sur se posiciona entre las principales economías del mundo, con un Producto Bruto Interno de u$s 1,5 billones, un ingreso per cápita de u$s 29.000 y una estructura industrial basada en manufacturas de alto valor agregado, especialmente en electrónica.

Las negociaciones, sin embargo, también enfrentan desafíos vinculados a las diferencias arancelarias. Mientras el Mercosur mantiene mayores niveles de protección sobre distintos bienes industriales, Corea del Sur conserva sensibilidades en torno a las importaciones agrícolas.

Nuevos ejes de cooperación

La agenda que Lee desarrollará en Sudamérica trasciende el plano estrictamente comercial. La gira tiene lugar pocos días después de las reuniones que mantuvo en Estados Unidos con directivos de OpenAI, Nvidia y Anthropic, en el marco de la estrategia del Gobierno surcoreano para convertir al país asiático en un centro mundial de inteligencia artificial.

Ese contexto explica el creciente interés por consolidar vínculos con países productores de minerales críticos y recursos energéticos.

El encuentro entre Javier Milei y Lee Jae Myung incluirá temas vinculados con minerales críticos, energía, comercio bilateral, la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico

En Buenos Aires, el mandatario surcoreano tiene previsto abordar con Javier Milei oportunidades de cooperación bilateral en tierras raras y energía, en un escenario internacional condicionado por las tensiones en Oriente Medio y la necesidad de diversificar fuentes de abastecimiento.

Lee definió ese escenario como una oportunidad para construir asociaciones de largo plazo.

“Sudamérica posee recursos esenciales para las industrias del futuro, mientras que Corea del Sur aporta tecnología avanzada, experiencia industrial e inversión. Juntos, podemos construir cadenas de suministro resilientes, desarrollar nuevas industrias y generar empleos de alta calidad que beneficien a ambas regiones”, manifestó.

Un socio clave

El encuentro con Milei buscará profundizar una agenda que trasciende el intercambio comercial tradicional. Corea del Sur identifica a la Argentina como un proveedor estratégico de alimentos, energía y minerales críticos, especialmente en un contexto en el que el desarrollo de baterías, semiconductores y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial incrementa la demanda de litio y otros insumos considerados esenciales.

La Argentina aparece en esa estrategia por su capacidad de producción de alimentos, sus recursos energéticos y su potencial minero. Según la agenda anticipada para la reunión, ambos mandatarios analizarán oportunidades de cooperación en tierras raras y energía, en momentos en que Corea del Sur busca diversificar sus fuentes de suministro frente a las disrupciones provocadas por los conflictos internacionales.

La visita también tendrá un fuerte componente empresarial. Lee arribará a Sudamérica acompañado por una delegación de compañías surcoreanas, entre ellas el presidente del Grupo Hyundai Motor, Chung Euisun, reflejando el interés del sector privado por ampliar inversiones y oportunidades de negocios en la región.

La actualización detallada del vínculo bilateral constituye un punto relevante ante el eventual relanzamiento de las negociaciones. El acuerdo podría modificar las condiciones de acceso al mercado surcoreano para productos argentinos, pero también aumentaría la competencia de manufacturas asiáticas en sectores sensibles del Mercosur.

Se busca ganar escala

La relación comercial entre Argentina y Corea del Sur muestra una marcada complementariedad productiva, aunque con margen para ampliar el intercambio en el marco de un eventual acuerdo entre el Mercosur y el país asiático.

De acuerdo con la Guía de Negocios para Corea del Sur elaborada por la Cancillería argentina y actualizada en 2025, las exportaciones argentinas hacia ese mercado siguen concentrándose en productos agroindustriales y minerales estratégicos, mientras que las importaciones provenientes de Corea mantienen un fuerte componente de manufacturas industriales y bienes de alta tecnología.

Entre los principales productos argentinos exportados a Corea del Sur sobresale el maíz, que continúa encabezando las ventas externas, aunque con una tendencia descendente en los últimos años: las importaciones coreanas de ese producto pasaron de US$ 905,5 millones en 2023 a US$ 736,2 millones en 2024 y a US$ 379 millones en 2025.

Corea del Sur considera al Mercosur un socio estratégico por su producción de alimentos, energía y minerales críticos, mientras busca avanzar en un acuerdo comercial que amplíe el intercambio

También figuran entre los principales envíos los minerales de plata y sus concentrados, el aceite crudo de soja y el carbonato de litio, este último incorporado entre los bienes estratégicos de la relación bilateral por su utilización en la industria de baterías.

En sentido inverso, las compras argentinas continúan concentrándose en bienes industriales de mayor valor agregado, especialmente maquinaria, equipos electrónicos, autopartes, vehículos e insumos para la industria, una estructura que refleja la especialización manufacturera de Corea del Sur y la complementariedad productiva entre ambas economías.

Los datos oficiales argentinos muestran además que durante 2024 Argentina alcanzó un récord histórico de superávit comercial global, con exportaciones por u$s 79.721 millones e importaciones por u$s 60.822 millones, mientras que en 2025 las ventas externas continuaron creciendo hasta superar los u$s 87.000 millones. En ese contexto, Corea del Sur aparece como un mercado con potencial para diversificar la oferta exportable argentina, especialmente en alimentos, minería, energía y manufacturas de origen agropecuario.

Así, la agenda que llegará a Buenos Aires combinará así tres planos: la relación bilateral con la Argentina, el posible relanzamiento del acuerdo con el Mercosur y la búsqueda surcoreana de socios para asegurar energía y minerales destinados a sus industrias tecnológicas.

Lee sostuvo además que el interés latinoamericano por su país ya se extiende más allá del K-pop y las producciones televisivas e incluye la gastronomía, la cosmética, el turismo, la tecnología, la educación y las industrias creativas.

“Nuestro objetivo es claro: construir una relación entre Corea del Sur y Sudamérica que no solo sea económicamente exitosa, sino que también esté profundamente arraigada en los intercambios entre nuestras sociedades y en las oportunidades para las generaciones futuras”, dijo.